https://crimea.ria.ru/20230421/bilety-v-krym-mozhno-kupit-zaranee---otkryty-prodazhi-do-kontsa-iyunya-1128304570.html

Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июня

Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июня - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июня

На ряд поездов крымского направления с сегодняшнего дня открываются ранние продажи, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T19:02

2023-04-21T19:02

2023-04-21T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. На ряд поездов крымского направления с сегодняшнего дня открываются ранние продажи, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Открыта продажа билетов на поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня", - говорится в сообщении.Также до вечера пятницы анонсировано открытие продажи на поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым и в обратном направлении, ранее продажа билетов была ограничена 45 сутками.Продажа билетов откроется на поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург на даты отправления вплоть до 29 июня, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, а также беспересадочные вагоны Псков – Евпатория отправлением из Санкт-Петербурга и Пскова до 30 июня, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Евпатория – Псков отправлением из Евпатории до 29 июня."Продажа билетов на поезда, отправляющиеся с Казанского вокзала Москвы и прибывающие на Казанский вокзал Москвы, будет открываться за 45 суток. На все остальные поезда, кроме вышеупомянутых, – за 90 суток", - уточнили в компании.По информации министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, в этом году на время курортного сезона на полуостров запустят 19 поездов, из них 4 – ежедневные маршруты из Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и СимферопольБез досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-АдлерПоезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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