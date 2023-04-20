https://crimea.ria.ru/20230420/bez-dosmotra-na-mostu-v-krymu-khotyat-pustit-lastochku-kerch-adler-1128290627.html

Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер

Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер

Запуск поезда "Ласточка" "Керчь-Адлер" однозначно скажется на увеличении турпотока на полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T20:21

2023-04-20T20:21

2023-04-20T20:33

леонид бабашов

государственная дума рф

российские железные дороги (ржд)

"ласточка" в крым

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Запуск поезда "Ласточка" "Керчь-Адлер" однозначно скажется на увеличении турпотока на полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.Ранее предложение о запуске поезда "Керчь-Адлер" депутат передал гендиректору "РЖД" Олегу Белозерову.Новый маршрут актуален"Уверен, что этот маршрут будет востребован, потому что основная проблема - это пересечение Крымского моста", - сказал Бабашов.По его словам, дополнительный состав будет способствовать распределению пассажирского потока внутри страны, а также привлекать туристов в Крым.Депутат отметил, что эти меры позволят пассажирам миновать досмотр на Крымском мосту, "им останется просто сойти с поезда и сесть в автобус, который их отвезет на курорт, минуя досмотры на мосту".Также он уточнил, что вопрос запуска нового железнодорожного маршрута прорабатывается совместно с Комитетом по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета Крыма.Перевозок станет большеКроме того, как рассказал РИА Новости Крым Леонид Бабашов, руководство РЖД несколько заинтересовано в увеличении железнодорожных перевозок в регион."На встрече с руководителем "РЖД" проговаривался вопрос об увеличении как пассажирских, так и грузовых перевозок. По предварительной информации, уже в этом гожу или в начале следующего, где-то на 30% вырастут грузовые и пассажирские потоки по РЖД", - сообщил собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом в Крым будут ходить 19 поездовВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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леонид бабашов, государственная дума рф, российские железные дороги (ржд), "ласточка" в крым, транспорт, крымский мост, сочи, крым, новости крыма, авторы