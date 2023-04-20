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Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер
Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер
Запуск поезда "Ласточка" "Керчь-Адлер" однозначно скажется на увеличении турпотока на полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T20:21
2023-04-20T20:33
леонид бабашов
государственная дума рф
российские железные дороги (ржд)
"ласточка" в крым
транспорт
крымский мост
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новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
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Запуск поезда "Ласточка" "Керчь-Адлер" однозначно скажется на увеличении турпотока на полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.Ранее предложение о запуске поезда "Керчь-Адлер" депутат передал гендиректору "РЖД" Олегу Белозерову.Новый маршрут актуален"Уверен, что этот маршрут будет востребован, потому что основная проблема - это пересечение Крымского моста", - сказал Бабашов.По его словам, дополнительный состав будет способствовать распределению пассажирского потока внутри страны, а также привлекать туристов в Крым.Депутат отметил, что эти меры позволят пассажирам миновать досмотр на Крымском мосту, "им останется просто сойти с поезда и сесть в автобус, который их отвезет на курорт, минуя досмотры на мосту".Также он уточнил, что вопрос запуска нового железнодорожного маршрута прорабатывается совместно с Комитетом по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета Крыма.Перевозок станет большеКроме того, как рассказал РИА Новости Крым Леонид Бабашов, руководство РЖД несколько заинтересовано в увеличении железнодорожных перевозок в регион."На встрече с руководителем "РЖД" проговаривался вопрос об увеличении как пассажирских, так и грузовых перевозок. По предварительной информации, уже в этом гожу или в начале следующего, где-то на 30% вырастут грузовые и пассажирские потоки по РЖД", - сообщил собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом в Крым будут ходить 19 поездовВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь
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леонид бабашов, государственная дума рф, российские железные дороги (ржд), "ласточка" в крым, транспорт, крымский мост, сочи, крым, новости крыма, авторы
Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер

Депутат Госдумы Леонид Бабашов: "РЖД рассматривает вопрос о запуске поезда "Керчь-Адлер"

20:21 20.04.2023 (обновлено: 20:33 20.04.2023)
 
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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Запуск поезда "Ласточка" "Керчь-Адлер" однозначно скажется на увеличении турпотока на полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.
Ранее предложение о запуске поезда "Керчь-Адлер" депутат передал гендиректору "РЖД" Олегу Белозерову.

Новый маршрут актуален

"Уверен, что этот маршрут будет востребован, потому что основная проблема - это пересечение Крымского моста", - сказал Бабашов.
По его словам, дополнительный состав будет способствовать распределению пассажирского потока внутри страны, а также привлекать туристов в Крым.
"Мы сможем организовать дополнительные автобусы, которые будут развозить пассажиров этого поезда, прибывших в Керчь, по всему Крыму, по курортам региона", - сказал собеседник, отметив, что договоренности с минтрансом по этому поводу уже есть, "это востребовано, это актуально и оно будет работать".
Депутат отметил, что эти меры позволят пассажирам миновать досмотр на Крымском мосту, "им останется просто сойти с поезда и сесть в автобус, который их отвезет на курорт, минуя досмотры на мосту".
Также он уточнил, что вопрос запуска нового железнодорожного маршрута прорабатывается совместно с Комитетом по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета Крыма.
"Конкретно, речь идет о продлении маршрута поездов "829С" и "830С". Сейчас они двигаются от станции Адлер (аэропорт Сочи) и до Анапы с 19 остановками, общее время в больше 8 часов", - сообщил он.

Перевозок станет больше

Кроме того, как рассказал РИА Новости Крым Леонид Бабашов, руководство РЖД несколько заинтересовано в увеличении железнодорожных перевозок в регион.
"На встрече с руководителем "РЖД" проговаривался вопрос об увеличении как пассажирских, так и грузовых перевозок. По предварительной информации, уже в этом гожу или в начале следующего, где-то на 30% вырастут грузовые и пассажирские потоки по РЖД", - сообщил собеседник.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЛеонид БабашовГосударственная Дума РФРоссийские железные дороги (РЖД)"Ласточка" в КрымТранспортКрымский мостСочиКрымНовости КрымаАвторы
 
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