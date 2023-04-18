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Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь
Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь
Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 18.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Периодичность курсирования поезда – через день. Состав будет отправляться из Симферополя в 20:30 и прибывать в Волгоград на следующий день в 22:54. Из Волгограда поезд будет уходить в 7:17 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 8:50.Поезд проследует через Краснодар, а в Крыму запланированы остановки в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. Для удобства пассажиров в состав поезда включены купейные вагоны с классом обслуживания 2К и плацкартные вагоны с классом обслуживания 3Э.В прошлом году поезд №395/396 курсировал из Астрахани до Симферополя, однако на участке Астрахань – Волгоград заполняемость была минимальной, в связи с чем было принято решение изменить маршрут, отметил перевозчик. Оптимизация маршрутной сети позволяет высвободить составы и запустить на время летнего сезона 2023 года больше поездов. В частности, в Симферополь будут ходить новые поезда из Ростова-на-Дону, Челябинска и Уфы. Кроме того, чаще будет курсировать поезд Мурманск – Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписаниеРасписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяВагон-столовая появится в поездах в Крым
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Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

Гранд Сервис Экспресс: с 21 апреля начнет курсировать поезд Симферополь – Волгоград

07:01 18.04.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №395/396 "Таврия" в этом году будет курсировать по маршруту Волгоград – Симферополь. В первый рейс поезд отправится из Симферополя уже 21 апреля, а из Волгограда – 23 апреля. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
Периодичность курсирования поезда – через день. Состав будет отправляться из Симферополя в 20:30 и прибывать в Волгоград на следующий день в 22:54. Из Волгограда поезд будет уходить в 7:17 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 8:50.
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Поезд проследует через Краснодар, а в Крыму запланированы остановки в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. Для удобства пассажиров в состав поезда включены купейные вагоны с классом обслуживания 2К и плацкартные вагоны с классом обслуживания 3Э.
"Поезд подойдет не только жителям Волгоградской области или Краснодарского края, которым нужно добраться до Крыма, но и тем, кто хочет спланировать отпуск сразу в трех регионах. Напоминаем, что в Волгограде работает аэропорт, поэтому пассажиры могут добраться до этого города на самолете. Далее можно продолжить путешествие на "Таврии" непосредственно в Крым или с промежуточной остановкой в Краснодаре", - уточнили в компании.
В прошлом году поезд №395/396 курсировал из Астрахани до Симферополя, однако на участке Астрахань – Волгоград заполняемость была минимальной, в связи с чем было принято решение изменить маршрут, отметил перевозчик. Оптимизация маршрутной сети позволяет высвободить составы и запустить на время летнего сезона 2023 года больше поездов. В частности, в Симферополь будут ходить новые поезда из Ростова-на-Дону, Челябинска и Уфы. Кроме того, чаще будет курсировать поезд Мурманск – Севастополь.
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