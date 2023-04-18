https://crimea.ria.ru/20230418/poezd-tavriya-svyazhet-volgograd-i-simferopol-1128225991.html

Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T07:01

2023-04-18T07:01

2023-04-18T07:01

туризм

крым

поезд

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

транспорт

общество

новости крыма

туризм в крыму

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244042_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_57a9ad735c15f18d7276a6fd7d0641ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Периодичность курсирования поезда – через день. Состав будет отправляться из Симферополя в 20:30 и прибывать в Волгоград на следующий день в 22:54. Из Волгограда поезд будет уходить в 7:17 и прибывать в крымскую столицу на следующий день в 8:50.Поезд проследует через Краснодар, а в Крыму запланированы остановки в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое. Для удобства пассажиров в состав поезда включены купейные вагоны с классом обслуживания 2К и плацкартные вагоны с классом обслуживания 3Э.В прошлом году поезд №395/396 курсировал из Астрахани до Симферополя, однако на участке Астрахань – Волгоград заполняемость была минимальной, в связи с чем было принято решение изменить маршрут, отметил перевозчик. Оптимизация маршрутной сети позволяет высвободить составы и запустить на время летнего сезона 2023 года больше поездов. В частности, в Симферополь будут ходить новые поезда из Ростова-на-Дону, Челябинска и Уфы. Кроме того, чаще будет курсировать поезд Мурманск – Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписаниеРасписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяВагон-столовая появится в поездах в Крым

https://crimea.ria.ru/20230416/otdykh-v-krymu-riski-i-trendy-sezona-2023-1128187091.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, общество, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм