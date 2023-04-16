https://crimea.ria.ru/20230416/poezd-iz-peterburga-v-evpatoriyu-budet-kursirovat-ezhednevno-raspisanie-1128203109.html
Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание
Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание
С 27 апреля поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет курсировать каждый день. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T08:42
2023-04-16T08:42
2023-04-16T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. С 27 апреля поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет курсировать каждый день. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что в свой первый рейс состав отправится из Петербурга 27 апреля, а из Евпатории - 29 апреля.В состав поезда включат беспересадочные вагоны Псков – Великий Новгород – Евпатория. Их будут подцеплять к основному составу в Чудово. "В первый рейс вагоны отправятся из Евпатории 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков 29 мая в 19:00. Первый рейс из Пскова – 31 мая в 13:17, прибытие в Евпаторию – 2 июня в 13:50. Курсировать беспересадочные вагоны будут в среднем 2-3 раза в неделю", - добавили в "Гранд Сервис Экспрессе". При этом в основной состав "Таврии" включены плацкартные вагоны, а также купейные вагоны с питанием и вагон-ресторан. В штабном вагоне есть купе для маломобильных пассажиров. Глубина продажи билетов на поезд и беспересадочные вагоны ограничена – 45 суток. Это связано с проведением масштабных ремонтных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле, указал перевозчик.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Вагон-столовая появится в поездах в Крым
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Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно: расписание
Перевозчик: с 27 апреля поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать ежедневно
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. С 27 апреля поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Евпаторию будет курсировать каждый день. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
Отмечается, что в свой первый рейс состав отправится из Петербурга 27 апреля, а из Евпатории - 29 апреля.
"Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону", - уточнил перевозчик.
В состав поезда включат беспересадочные вагоны Псков – Великий Новгород – Евпатория. Их будут подцеплять к основному составу в Чудово.
"В первый рейс вагоны отправятся из Евпатории 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков 29 мая в 19:00. Первый рейс из Пскова – 31 мая в 13:17, прибытие в Евпаторию – 2 июня в 13:50. Курсировать беспересадочные вагоны будут в среднем 2-3 раза в неделю", - добавили в "Гранд Сервис Экспрессе".
При этом в основной состав "Таврии" включены плацкартные вагоны, а также купейные вагоны с питанием и вагон-ресторан. В штабном вагоне есть купе для маломобильных пассажиров.
"Пассажирам из Петербурга, желающим добраться до Феодосии, рекомендуем приобретать билеты до ближайшей к этому городу станции – Владиславовка. Через Владиславовку следуют все поезда "Таврия", - напомнили в пресс-службе.
Глубина продажи билетов на поезд и беспересадочные вагоны ограничена – 45 суток. Это связано с проведением масштабных ремонтных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле, указал перевозчик.
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