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Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023

Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023 - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023

Особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле – основные риски, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T19:23

2023-04-14T19:23

2023-04-14T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Особенности логистики, недостаток сервиса и негатив в информационном поле – основные риски, которые могут снизить туристическую привлекательность Крыма в приближающемся курортном сезоне. Какие инструменты задействуют региональные власти и бизнес, чтобы избежать развития такого сценария и привлечь большее число гостей на полуостров – в материале РИА Новости Крым.Борьба с фейкамиОтработка этого риска ведется на всех уровнях, в плотном взаимодействии власти и крупных игроков регионального турбизнеса, отметил собеседник. Это работа в информационном поле, создание и настройка единых рекламных кампаний и единых подходов в продажах."Консолидация усилий будет мощным инструментом для того, чтобы прорвать информационную блокаду, которая создается вокруг полуострова. Предстоит серьезная работа с фейками и некорректным представлением ситуации на полуострове, что здесь якобы небезопасно, что-то летает, по многим другим моментам", – уточнил собеседник.В свою очередь генеральный менеджер отеля Белла Геворгян отметила, что одним из инструментов, который помогает работать с некорректным представлением ситуации – открытость и личный пример.Еще один инструмент – публикация в социальных сетях контента о полуострове и жизни крымчан. Но не только "открыточных" видов и известных на весь мир локаций – фото и видео, которые показывают уютных ламповый Крым и рассказывают о нем "от первого лица" всегда ярче передают атмосферу, создавая эффект присутствия. Публикация такого контента параллельно решает еще две задачи: наглядно показывает качественные изменения, которые претерпела инфраструктура, и фактическую обстановку в регионе.Недосягаемый и близкий КрымТранспортная доступность в условиях приостановленного авиасообщения – вторая важная задача, которая требует комплексного решения. Властям и турбизнесу необходимо не просто доставить людей к месту отдыха, а сделать дорогу его частью, приключением. Это в первую очередь ранее бронирование, комфорт и минимальные временные затраты.С этой целью в Крым увеличено число поездов и вагонов в них. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, в этом году из регионов России будут ходить 17 пар поездов на постоянной основе и еще пять – дополнительных. Общая емкость – около 1,5 млн мест.В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что совместно с РЖД и оператором пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс" прорабатываются дополнительные возможности увеличения числа поездов на полуостров из Москвы, которая является основным логистическим хабом Крыма. Также обсуждается возможность увеличения глубины бронирования билетов.Так как подавляющее большинство гостей приедут на полуостров на личном транспорте, власти региона планируют сократить длительность проверки на Крымском мосту до одного часа, включая время ожидания. В этой связи уже к майским праздникам число досмотровых комплексов и полос для подъезда машин должны увеличить.Эксперты также обращают внимание на возросший спрос к поездкам на автобусах. Такие поездки значительно дешевле, чем на поезде, поэтому более востребованы у студентов и молодежи. Чтобы выбравшим этот вид транспорта было удобно добираться до Крыма, принято решение запустить дополнительные межрегиональные рейсы, в том числе из Санкт-Петербурга.Крымский сервисКачество обслуживания гостя от момента посадки в поезд до последнего дня пребывания на курорте – третий, но не последний по уровню значимости вопрос для Крыма. От уровня сервиса в итоге зависит число возвратных туристов. Станет ли Крымский полуостров местом, куда хочется вернуться в любое время года или напротив, отдых в котором стал самым большим испытанием – целиком и полностью зависит от работников сферы услуг.По мнению Беллы Геворгян, секрет успешной работы курорта заключается в изучении потребностей гостя и создании профессиональной команды сотрудников. Каждый из гостей отеля должен почувствовать, что его действительно ждали, что он нужен и важен.Тренды сезона-2023 в КрымуВесной и летом курорты Крыма порадуют гостей весьма приятными ценами, обновленной инфраструктурой, большим числом новых и реконструированных отелей, а также привлекательными туристическими объектами, уверенны специалисты.За последние девять лет построено более 60 и модернизировано около 500 отелей, изменилась транспортная инфраструктура, полуостров стал более дружелюбным к людям с ограниченными возможностями. Отели улучшают качество предоставляемых услуг, в том числе за счет строительства открытых бассейнов, благоустройства пляжей и прилегающих территорий. Открылись новые туристические маршруты, такие как Большая крымская тропа и палеонтологический музей в пещере "Таврида". Кроме того, развивается дорожная сеть с учетом потребностей автомобильного туризма, улучшается экологическая обстановка за счет строительства и реконструкция КОС в курортных городах и поселках.Перечислять качественные изменения полуострова можно бесконечно долго. Гораздо проще – приехать и увидеть все собственными глазами. Ведь Крым – это более 27 тысяч квадратных километров, где каждый сантиметр пропитан тысячелетней историей, где можно окунуться в воды двух морей, а по дороге с востока на запад полуострова увидеть горы, равнины, реликтовые леса, горные каньоны с краснокнижными животными, розовые озера и соленые лиманы. Крым многолик и прекрасен, говорят, что – "узнать его не хватит жизни", но посетить надо обязательно.Читайте также на РИА Новости Крым:Китайцам рассказали о курортах КрымаПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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