https://crimea.ria.ru/20230317/kitaytsam-rasskazali-o-kurortakh-kryma-1127593632.html
Китайцам рассказали о курортах Крыма
Китайцам рассказали о курортах Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Китайцам рассказали о курортах Крыма
В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T07:22
2023-03-17T07:22
2023-03-17T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический потенциал Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.Связи с китайцами"К сожалению, геополитическая ситуация приостановила взаимные турпотоки, но сейчас мы надеемся на дальнейшее развитие дружеских связей. Крым интересен Китаю с точки зрения памятников и маршрутов, посвященных Второй мировой войне, социалистическому строю. Также через Крым проходил Великий Шелковый Путь из Китая в страны Азии. На основе объектов, расположенных в регионах Крыма, планируется разработка специализированных туристических маршрутов", - отметил министр.По его словам, до пандемии у крымских туроператоров уже был достаточный опыт работы с туристами из Поднебесной. Более того, были созданы специальные турмаршруты, специально под предпочтения и интересы китайских путешественников.С прицелом на АбхазиюТакже по информации Волченко, Крым и Абхазия намерены совместно развивать свой туристический потенциал. Важно стремиться к эффективному использованию культурного, курортного и туристического потенциал этих регионов.Главы отраслевых министерств Республик Вадим Волченко и Теймураз Хишба подписали протокол о намерениях между ведомствами в рамках Международной туристической выставки "MITT" в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахРоссиян стали больше интересовать заповедникиПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, вадим волченко, минкурортов крыма, китай, абхазия, новости, новости крыма
Китайцам рассказали о курортах Крыма
Минкурортов: турбизнесу Китая презентовали туристический потенциал Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический потенциал Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Связи с китайцами
"К сожалению, геополитическая ситуация приостановила взаимные турпотоки, но сейчас мы надеемся на дальнейшее развитие дружеских связей. Крым интересен Китаю с точки зрения памятников и маршрутов, посвященных Второй мировой войне, социалистическому строю. Также через Крым проходил Великий Шелковый Путь из Китая в страны Азии. На основе объектов, расположенных в регионах Крыма, планируется разработка специализированных туристических маршрутов", - отметил министр.
По его словам, до пандемии у крымских туроператоров уже был достаточный опыт работы с туристами из Поднебесной. Более того, были созданы специальные турмаршруты, специально под предпочтения и интересы китайских путешественников.
С прицелом на Абхазию
Также по информации Волченко, Крым и Абхазия намерены совместно развивать свой туристический потенциал. Важно стремиться к эффективному использованию культурного, курортного и туристического потенциал этих регионов.
"Крымчане любят ездить в Абхазию, нас связывает несложная логистика, поэтому будем выстраивать сотрудничество так, чтобы жители республик не только путешествовали друг к другу, но и знакомились с богатой историей и культурой двух курортных регионов", - обозначил руководитель крымского профильного ведомства.
Главы отраслевых министерств Республик Вадим Волченко и Теймураз Хишба подписали протокол о намерениях между ведомствами в рамках Международной туристической выставки "MITT" в Москве.
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