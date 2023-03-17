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Китайцам рассказали о курортах Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Китайцам рассказали о курортах Крыма
Китайцам рассказали о курортах Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Китайцам рассказали о курортах Крыма
В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T07:22
2023-03-17T07:22
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический потенциал Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.Связи с китайцами"К сожалению, геополитическая ситуация приостановила взаимные турпотоки, но сейчас мы надеемся на дальнейшее развитие дружеских связей. Крым интересен Китаю с точки зрения памятников и маршрутов, посвященных Второй мировой войне, социалистическому строю. Также через Крым проходил Великий Шелковый Путь из Китая в страны Азии. На основе объектов, расположенных в регионах Крыма, планируется разработка специализированных туристических маршрутов", - отметил министр.По его словам, до пандемии у крымских туроператоров уже был достаточный опыт работы с туристами из Поднебесной. Более того, были созданы специальные турмаршруты, специально под предпочтения и интересы китайских путешественников.С прицелом на АбхазиюТакже по информации Волченко, Крым и Абхазия намерены совместно развивать свой туристический потенциал. Важно стремиться к эффективному использованию культурного, курортного и туристического потенциал этих регионов.Главы отраслевых министерств Республик Вадим Волченко и Теймураз Хишба подписали протокол о намерениях между ведомствами в рамках Международной туристической выставки "MITT" в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахРоссиян стали больше интересовать заповедникиПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, вадим волченко, минкурортов крыма, китай, абхазия, новости, новости крыма
Китайцам рассказали о курортах Крыма

Минкурортов: турбизнесу Китая презентовали туристический потенциал Крыма

07:22 17.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШтормящее море в Алуште
Штормящее море в Алуште - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический потенциал Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Связи с китайцами

"К сожалению, геополитическая ситуация приостановила взаимные турпотоки, но сейчас мы надеемся на дальнейшее развитие дружеских связей. Крым интересен Китаю с точки зрения памятников и маршрутов, посвященных Второй мировой войне, социалистическому строю. Также через Крым проходил Великий Шелковый Путь из Китая в страны Азии. На основе объектов, расположенных в регионах Крыма, планируется разработка специализированных туристических маршрутов", - отметил министр.
По его словам, до пандемии у крымских туроператоров уже был достаточный опыт работы с туристами из Поднебесной. Более того, были созданы специальные турмаршруты, специально под предпочтения и интересы китайских путешественников.

С прицелом на Абхазию

Также по информации Волченко, Крым и Абхазия намерены совместно развивать свой туристический потенциал. Важно стремиться к эффективному использованию культурного, курортного и туристического потенциал этих регионов.
"Крымчане любят ездить в Абхазию, нас связывает несложная логистика, поэтому будем выстраивать сотрудничество так, чтобы жители республик не только путешествовали друг к другу, но и знакомились с богатой историей и культурой двух курортных регионов", - обозначил руководитель крымского профильного ведомства.
Главы отраслевых министерств Республик Вадим Волченко и Теймураз Хишба подписали протокол о намерениях между ведомствами в рамках Международной туристической выставки "MITT" в Москве.
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Туризм в КрымуКрымВадим ВолченкоМинкурортов КрымаКитайАбхазияНовостиНовости Крыма
 
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