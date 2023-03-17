https://crimea.ria.ru/20230317/kitaytsam-rasskazali-o-kurortakh-kryma-1127593632.html

Китайцам рассказали о курортах Крыма

Китайцам рассказали о курортах Крыма - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Китайцам рассказали о курортах Крыма

В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T07:22

2023-03-17T07:22

2023-03-17T07:22

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крым

вадим волченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Российском культурном центре в Пекине при поддержке российского Посольства в Китае ведущим туроператорам и деятелям культуры КНР презентовали туристический потенциал Республики Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.Связи с китайцами"К сожалению, геополитическая ситуация приостановила взаимные турпотоки, но сейчас мы надеемся на дальнейшее развитие дружеских связей. Крым интересен Китаю с точки зрения памятников и маршрутов, посвященных Второй мировой войне, социалистическому строю. Также через Крым проходил Великий Шелковый Путь из Китая в страны Азии. На основе объектов, расположенных в регионах Крыма, планируется разработка специализированных туристических маршрутов", - отметил министр.По его словам, до пандемии у крымских туроператоров уже был достаточный опыт работы с туристами из Поднебесной. Более того, были созданы специальные турмаршруты, специально под предпочтения и интересы китайских путешественников.С прицелом на АбхазиюТакже по информации Волченко, Крым и Абхазия намерены совместно развивать свой туристический потенциал. Важно стремиться к эффективному использованию культурного, курортного и туристического потенциал этих регионов.Главы отраслевых министерств Республик Вадим Волченко и Теймураз Хишба подписали протокол о намерениях между ведомствами в рамках Международной туристической выставки "MITT" в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпаркахРоссиян стали больше интересовать заповедникиПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, вадим волченко, минкурортов крыма, китай, абхазия, новости, новости крыма