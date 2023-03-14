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Россиян стали больше интересовать заповедники - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Россиян стали больше интересовать заповедники
Россиян стали больше интересовать заповедники - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Россиян стали больше интересовать заповедники
Посещаемость российскими туристами особо охраняемых природных территорий в РФ увеличилась более чем на треть, так как внутренний туризм набирает популярность... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T12:10
2023-03-14T12:15
экотуризм
туризм в крыму
оопт
минприроды рф
экология
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Посещаемость российскими туристами особо охраняемых природных территорий в РФ увеличилась более чем на треть, так как внутренний туризм набирает популярность. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной законопроекту о развитии экологического туризма на ООПТ, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявила директор Департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова.По словам Макановой, посещаемость ООПТ в России за 2022 год выросла более чем на 30%."И это не предел. Люди, понимая, что внутренний туризм сейчас обладает огромной популярностью, стремятся увидеть то, что можно увидеть только у нас. Потому что наша территория отличается уникальностью. Поэтому им и был придан в свое время статус особо охраняемых природных территорий федерального значения", – сказала Маканова в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной законопроекту о развитии экологического туризма на ООПТ.Почем заповедная земля: как в Крыму борются с застройкой в ООПТ &gt;&gt;По ее словам, всего в России таких территорий 336. Из них 107 – заповедники, 67 – национальные парки, а 63 – федеральные заказники. Все они вместе занимают более 76 млн гектаров земли. При этом рекреационная площадь в рамках подготовленного законопроекта, не превышает 20%.Маканова напомнила, что законопроект об экотуризме вводит понятие туризма на особо охраняемых территориях и критерии такого туризма, а также устанавливает полномочия правительства в части утверждения двух важных актов: плана рекреационной деятельности и рекреационной емкости (антропогенной нагрузки).Она подчеркнула, что новым законопроектом не предусматривается появление в зоне ООПТ дач и тому подобного, и создание новых объектов индивидуального жилищного строительства."То есть если кто-то захочет построить объект и в нем постоянно проживать как собственник, имея постоянное место жительства, то это законом не допускается... И если человек вышел на торги, выиграл соглашение рекреационной деятельности, создал, скажем, места для временного размещения – а-ля отель, гостиница, кемпинг, глэмпинг и так далее, – а на самом деле, по факту, постоянно там проживает и прикрыл под этим названием место постоянного проживания, то это предмет для разбирательства соответствующих контрольно-надзорных органов", – сказала Маканова.Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма &gt;&gt;Она добавила, что контроль за организацией туристической деятельности на территории ООПТ, согласно законопроекту, будет осуществлять администрация федерального государственного бюджетного учреждения, на территории которой располагается объект, а также Министерство природных ресурсов и экологии "в рамках осуществления контроля и надзора" и соответствующие контрольные и надзорные органы, "у которых это в полномочиях".Ранее в ходе этой пресс-конференции председатель ОП при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин пообещал провести проверку законности строительства глэмпинга в обвалоопасной зоне в районе бухты Ласпи в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотуризм должен стать драйвером устойчивого развития регионов – мнение Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит Отели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме
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экотуризм, туризм в крыму, оопт, минприроды рф, экология, внутренний туризм
Россиян стали больше интересовать заповедники

Минприроды: в России число туристов на заповедных территориях выросло на треть за год

12:10 14.03.2023 (обновлено: 12:15 14.03.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Посещаемость российскими туристами особо охраняемых природных территорий в РФ увеличилась более чем на треть, так как внутренний туризм набирает популярность. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной законопроекту о развитии экологического туризма на ООПТ, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявила директор Департамента госполитики и регулирования в сфере ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова.
По словам Макановой, посещаемость ООПТ в России за 2022 год выросла более чем на 30%.
"И это не предел. Люди, понимая, что внутренний туризм сейчас обладает огромной популярностью, стремятся увидеть то, что можно увидеть только у нас. Потому что наша территория отличается уникальностью. Поэтому им и был придан в свое время статус особо охраняемых природных территорий федерального значения", – сказала Маканова в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной законопроекту о развитии экологического туризма на ООПТ.
Почем заповедная земля: как в Крыму борются с застройкой в ООПТ >>
По ее словам, всего в России таких территорий 336. Из них 107 – заповедники, 67 – национальные парки, а 63 – федеральные заказники. Все они вместе занимают более 76 млн гектаров земли. При этом рекреационная площадь в рамках подготовленного законопроекта, не превышает 20%.
"Это максимально небольшая территория, которая может быть вовлечена в развитие рекреационной и туристической деятельности", – заметила глава департамента Минприроды.
Маканова напомнила, что законопроект об экотуризме вводит понятие туризма на особо охраняемых территориях и критерии такого туризма, а также устанавливает полномочия правительства в части утверждения двух важных актов: плана рекреационной деятельности и рекреационной емкости (антропогенной нагрузки).
Она подчеркнула, что новым законопроектом не предусматривается появление в зоне ООПТ дач и тому подобного, и создание новых объектов индивидуального жилищного строительства.
"То есть если кто-то захочет построить объект и в нем постоянно проживать как собственник, имея постоянное место жительства, то это законом не допускается... И если человек вышел на торги, выиграл соглашение рекреационной деятельности, создал, скажем, места для временного размещения – а-ля отель, гостиница, кемпинг, глэмпинг и так далее, – а на самом деле, по факту, постоянно там проживает и прикрыл под этим названием место постоянного проживания, то это предмет для разбирательства соответствующих контрольно-надзорных органов", – сказала Маканова.
Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма >>
Она добавила, что контроль за организацией туристической деятельности на территории ООПТ, согласно законопроекту, будет осуществлять администрация федерального государственного бюджетного учреждения, на территории которой располагается объект, а также Министерство природных ресурсов и экологии "в рамках осуществления контроля и надзора" и соответствующие контрольные и надзорные органы, "у которых это в полномочиях".
Ранее в ходе этой пресс-конференции председатель ОП при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин пообещал провести проверку законности строительства глэмпинга в обвалоопасной зоне в районе бухты Ласпи в Крыму.
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