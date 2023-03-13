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Глэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России

Глэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Глэмпинг на обрыве в Крыму проверит Минприроды России

Законность строительства туристических домиков в обвалоопасной зоне в районе бухты Ласпи в Крыму изучат инспекторы регионального управления Росприроднадзора в... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T18:45

2023-03-13T18:45

2023-03-13T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Законность строительства туристических домиков в обвалоопасной зоне в районе бухты Ласпи в Крыму изучат инспекторы регионального управления Росприроднадзора в Севастополе по поручению Минприроды России. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА новости Крым, рассказал председатель ОП при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин.В севастопольских СМИ появилась информация о том, что в бухте Ласпи, в районе пляжа "Дельфин", строятся каркасные домики. По словам одного из общественников, там возводят глэмпинг.Ранее сообщалось, что это место в границах особо охраняемой территории (ООПТ) отдано в аренду частным лицам. В рамках конкурса ими получены гранты на создание быстровозводимых отелей, которые будут сдавать туристам в этом сезоне.По словам Александра Закондырина, он уже ознакомился с историей и с фотографиями с места, и заверил, что в ближайшее время, сразу после проверки информации директором департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирины Макановой, ситуацию изучат профильные инспекторы в регионе."Мы проверим с Ириной Юрьевной, попросим коллег соответствующего управления, Росприроднадзора, туда съездить, посмотреть, как это на самом деле в реальности выглядит. Я видел фотографию. Думаю, что в ближайшее время мы вернем обратную связь и с точки зрения, как это получилось, и с точки зрения дальнейшего порядка", – сказал Закондырин в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам Закондырина, подобные случаи в России не единичны. В частности, является проблемой ранее появившиеся на особо охраняемых природных территориях жилые дома – теперь индивидуальную жилищную застройку в таких местах новый закон запретит. Нельзя будет также создавать в заповедниках хозяйственные зоны. "Начинается это с небольшой постройки сарайчика, а потом вырастают огромные дома", – заметил Закондырин.Он подчеркнул, что "действующее законодательство во многом несовершенно", и как раз новый закон и принятые к нему нормативно-правовые акты, которых порядка тринадцати, "детально пропишут всю эту деятельность"."Сейчас принятие этого законопроекта позволяет создать нормальную правовую цивилизованную систему, при которой подобных случаев, как в Крыму, повторяться не должно... Должно быть понятно, почему и в каких случаях такие решения могут быть приняты. И тогда мы создадим, с одной стороны, структуру, и она будет цивилизованной, с другой – какие-то возмутительные факты, когда люди явно не понимают, где и что можно строить и что это технически может быть опасно для проживания их гостей, мы допускать не будем", – заключил глава ОП при Минприроды России.Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и противПутин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризмеШашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230224/kogda-poyavitsya-zakon-ob-ekoturizme-v-rossii-i-chto-on-razreshit-1127183893.html

https://crimea.ria.ru/20221213/schepki-letyat-ekologi-protiv-oteley-v-lesakh-kryma-1125856243.html

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