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Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
Госдума приняла в третьем чтении закон о едином правовом регулировании организации туризма в границах заповедников и нацпарков. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:09
2023-03-14T16:09
закон и право
государственная дума рф
экология
экотуризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон о едином правовом регулировании организации туризма в границах заповедников и нацпарков.Что разрешено и что запрещеноСогласно новому закону, запрещено изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования.Кроме того, запрещено строительство жилых домов. Разрешается возведение объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.Актуальность законаПо мнению Дмитрия Кобылкина, актуальность закона повысила пандемия короновируса: число посетителей заповедных территорий за это время выросло на 6 млн, в прошлом году их общее количество достигло 14 млн.Ранее Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию.Как сообщалось ранее, инициатива по разработке законопроекта, который сделает обязательным определение степени антропогенной нагрузки и вероятного вреда для экологии от отелей, принадлежит вице-премьеру Виктории Абрамченко. Обсуждение документа началось после того, как правительство РФ разрешило строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах. По мнению Минэкономики РФ, такая мера позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан Россиян стали больше интересовать заповедники Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме
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закон и право, государственная дума рф, экология, экотуризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости
Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках

Госдумой принят закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках

16:09 14.03.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон о едином правовом регулировании организации туризма в границах заповедников и нацпарков.

Что разрешено и что запрещено

Согласно новому закону, запрещено изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования.
Кроме того, запрещено строительство жилых домов. Разрешается возведение объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.

"Предусмотрено обязательное согласование плана рекреационной деятельности нацпарка с главой региона, что важно для учета развития туризма на территории каждого субъекта", — пояснял ранее председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.

Актуальность закона

По мнению Дмитрия Кобылкина, актуальность закона повысила пандемия короновируса: число посетителей заповедных территорий за это время выросло на 6 млн, в прошлом году их общее количество достигло 14 млн.
Ранее Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию.

"Закон должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение этого законопроекта", – сказал президент.

Как сообщалось ранее, инициатива по разработке законопроекта, который сделает обязательным определение степени антропогенной нагрузки и вероятного вреда для экологии от отелей, принадлежит вице-премьеру Виктории Абрамченко. Обсуждение документа началось после того, как правительство РФ разрешило строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах. По мнению Минэкономики РФ, такая мера позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
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