https://crimea.ria.ru/20230314/gosduma-prinyala-zakon-o-razvitii-turizma-v-zapovednikakh-i-natsparkakh-1127535977.html

Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках

Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках

Госдума приняла в третьем чтении закон о едином правовом регулировании организации туризма в границах заповедников и нацпарков. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T16:09

2023-03-14T16:09

2023-03-14T16:09

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении закон о едином правовом регулировании организации туризма в границах заповедников и нацпарков.Что разрешено и что запрещеноСогласно новому закону, запрещено изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования.Кроме того, запрещено строительство жилых домов. Разрешается возведение объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.Актуальность законаПо мнению Дмитрия Кобылкина, актуальность закона повысила пандемия короновируса: число посетителей заповедных территорий за это время выросло на 6 млн, в прошлом году их общее количество достигло 14 млн.Ранее Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию.Как сообщалось ранее, инициатива по разработке законопроекта, который сделает обязательным определение степени антропогенной нагрузки и вероятного вреда для экологии от отелей, принадлежит вице-премьеру Виктории Абрамченко. Обсуждение документа началось после того, как правительство РФ разрешило строить объекты туриндустрии в защитных, эксплуатационных и резервных лесах. По мнению Минэкономики РФ, такая мера позволит вывести бизнес из так называемой серой зоны и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан Россиян стали больше интересовать заповедники Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме

https://crimea.ria.ru/20220113/ekoturizm-dolzhen-stat-drayverom-ustoychivogo-razvitiya-regionov--mnenie-1122025811.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, государственная дума рф, экология, экотуризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости