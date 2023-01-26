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Человек в коляске: пляжи Крыма станут дружелюбнее для инвалидов и пожилых

Человек в коляске: пляжи Крыма станут дружелюбнее для инвалидов и пожилых - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Человек в коляске: пляжи Крыма станут дружелюбнее для инвалидов и пожилых

Крымские курорты стремятся стать лидерами по доступности для людей с ограничениями здоровья и маломобильных туристов в России. С этой целью все новые... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T07:03

2023-01-26T07:03

2023-01-26T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Крымские курорты стремятся стать лидерами по доступности для людей с ограничениями здоровья и маломобильных туристов в России. С этой целью все новые инфраструктурные объекты проектируются с учетом современных стандартов инклюзивной среды. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.Крымский полуостров исторически признан главной здравницей страны, традиционным местом для реабилитации, в том числе для людей с инвалидностью. При этом в регионе развивают не только лечебно-оздоровительное направление – совершенствуется туристическая инфраструктура, строятся новые отели и современные курортные комплексы, подчеркнули в министерстве.Но, откровенно говоря, работы в этом направлении должно быть проведено еще очень много и не только в рекреационной сфере. В целом, важно увеличить дружелюбность всего Крыма к людям с ограниченными физическими возможностями, добавил министр.На сегодняшний день 115 из более 400 туристических маршрутов уже адаптированы для посещения гостей с особенностями здоровья. Кроме того, 87 пляжей оборудованы элементами доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. И данная работа продолжается.В этом году к началу курортного сезона некоторые пляжи и крупные курортные комплексы оборудуют специальными колясками и автоматическими спусками в воду для маломобильных граждан. Такие комплексы сделают доступ к Черному морю максимально комфортным для маломобильных граждан и пожилых людей. Непосредственное участие в этом принимает компания, которая стала победителем конкурса "Лучший социальный проект-2022", организованный центром "Мой бизнес" Республики Крым в номинации "Разработка технических средств реабилитации".С группой единомышленников он более десяти лет занимается адаптацией новых и существующих зданий, общественных пространств, социальных и других учреждений для людей с нарушениями зрения, колясочников и пожилых людей. Также компания разрабатывает и производит кресла для комфортного купания в море инвалидов и устройства для их автономного спуска в воду."Проблема спуска в воду для людей с ограниченными возможностями, старшего возраста и людей, которые имеют какие-то сложности в передвижении, стоит очень остро, – говорит Захаров. – Крайне важно, чтобы человек мог без посторонней помощи спуститься в воду, накупаться и вернуться обратно на пляж".На зарубежных курортах такое оборудование как коляски для купания давно вошли в норму, подчеркнул собеседник. Крым надо "подтягивать" к этому уровню, поскольку сейчас к нам приезжают большое количество людей, для которых "такие условия на пляжах привычны, они не представляют, что их может не быть". Разработка компании уникальна тем, что состоит из модулей. Она может быть установлена на пляжах с любым покрытием – песочным, галечным, а также на скалистом рельефе."Такое оборудование позволяет человеку с ограниченными возможностями самостоятельно, то есть без помощи оператора или сопровождающего, "заходить" в море, купаться и выходить не берег", – подчеркнул Захаров.Спуск в воду осуществляется следующим образом: человек подъезжает к площадке, пересаживается в кресло, которое установлено на специальных рельсах. Нажимает на кнопку, спускается в воду, купается. В это время коляска остается в воде. После этого человек возвращается в кресло и выезжает на пляж.По словам производителя, в прошлом году были созданы три рабочих прототипа, которые прошли апробацию на побережье западного Крыма. В этом году планируется выпустить мелкую серию - 20 единиц. Крупные курорты и гостиницы первыми проявили интерес к разработке, и уже этим летом несколько таких установок появятся в отелях и на пляжах Крыма.Накануне глава Минэкономразвития РФ инициировал дополнительные меры поддержки туристической отрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуКак сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертовНа обновление гостиничных номеров выделят 166 млрд рублей кредитов

https://crimea.ria.ru/20230124/propuskaya-bol-cherez-sebya-kto-v-krymu-rabotaet-s-osobennymi-detmi-1126560089.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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