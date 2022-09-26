https://crimea.ria.ru/20220926/rosturizm-vydast-166-mlrd-rub-kreditov-na-obnovlenie-gostinichnykh-nomerov-1124627135.html

Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров

Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров

На курортах и природных территориях России построят 13,5 тысяч новых номеров. Новые отели преимущественно появится в южных регионах и на Кавказе, сообщила глава РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

крым

ростуризм

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На курортах и природных территориях России построят 13,5 тысяч новых номеров. Новые отели преимущественно появится в южных регионах и на Кавказе, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Уточняется, что речь идет о 51 инвестиционном проекте, которые были отобраны в рамках программы льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей.Объем инвестиций составит около 240 миллиардов рублей, из которых более 166 миллиардов рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов. Инвесторы получат льготные кредиты под 3-5% годовых сроком на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования, отметила глава организации.РИА Новости Крым обратилось в Министерство курортов и туризма Крыма с просьбой предоставить информацию, в каких районах полуострова и сколько новых номеров появится в регионе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". А также указать существующий сегодня объем номерного форда.В этом году число гостей, которые провели летний отдых в Крыму, снизилось на 19% в сравнении с 2021 годом. Основной причиной этого стало введенный Росавиацией запрет на полеты в регионы юга страны.

https://crimea.ria.ru/20220912/rosturizm-podvel-predvaritelnye-itogi-letnego-sezona-v-krymu-1124474807.html

https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ростуризм, общество, экономика