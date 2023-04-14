https://crimea.ria.ru/20230414/raspisanie-poezda-iz-peterburga-v-sevastopol-izmenitsya-1128177760.html

Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменится

Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменится - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменится

Поезд из Петербурга в Севастополь на три месяца меняет расписание. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T21:51

2023-04-14T21:51

2023-04-14T13:55

гранд сервис экспресс

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поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Поезд из Петербурга в Севастополь на три месяца меняет расписание. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, поезд в период с 28 мая по 30 июня будет отправляться из Петербурга в 15:16. От станции Чудово-Московское он отойдет в 16:22, Угловка – в 17:33, Бологое – в 18:01, Тверь – в 19:21. Время прибытия в Севастополь не изменится."Однако пока закрыта продажа билетов до всех станций на территории Крыма кроме Севастополя. Это связано с возможной корректировкой расписания прохождения поезда по промежуточным станциям", - уточнил перевозчик.Из Севастополя в Санкт-Петербург в период с 29 мая по 1 июля поезд №7/8 будет прибывать в 8:59."Гранд Сервис Экспресс" ранее анонсировал запуск с 1 мая поезда, который свяжет города Севастополь и Мурманск. Скорый поезд №183/184 "Таврия" отправится в первый рейс из Севастополя 1 мая, из Мурманска – 4 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагон-столовая появится в поездах в КрымПутешествие с комфортом: два поезда в Крым оснастили вагонами СВКрым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщением

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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