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У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках

У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках - РИА Новости Крым, 28.04.2023

У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках

С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T20:07

2023-04-28T20:07

2023-04-28T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.Отмечается, что это связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования".В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию."Остановки по станциям Чистополье и Останино пригородному поезду №6126/6125 переводятся из разряда "стоянка" в разряд "техническая стоянка". Посадка и высадка совершаться не будет", - пояснили в ЮППК.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют железную дорогуИз Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поездаПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно

https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html

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2023

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