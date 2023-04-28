https://crimea.ria.ru/20230428/u-sleduyuschikh-cherez-krymskiy-most-poezdov-otmenyayut-ostanovki-na-polustankakh-1128425031.html
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках - РИА Новости Крым, 28.04.2023
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T20:07
2023-04-28T20:07
2023-04-28T20:07
крым
поезд
железные дороги крыма
безопасность республики крым и севастополя
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
общество
транспорт
крымский мост
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123398886_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_29fa18cf0cd50ee052c9e69fba551371.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.Отмечается, что это связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования".В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию."Остановки по станциям Чистополье и Останино пригородному поезду №6126/6125 переводятся из разряда "стоянка" в разряд "техническая стоянка". Посадка и высадка совершаться не будет", - пояснили в ЮППК.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют железную дорогуИз Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поездаПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123398886_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4091b8a6d4e2980cb7a08ad410d456b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, поезд, железные дороги крыма, безопасность республики крым и севастополя, юппк "южная пригородная пассажирская компания", общество, транспорт, крымский мост, новости крыма
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
В Крыму отменяют часть остановок у следующих через Крымский мост пригородных поездов