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У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках - РИА Новости Крым, 28.04.2023
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T20:07
2023-04-28T20:07
крым
поезд
железные дороги крыма
безопасность республики крым и севастополя
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.Отмечается, что это связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования".В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию."Остановки по станциям Чистополье и Останино пригородному поезду №6126/6125 переводятся из разряда "стоянка" в разряд "техническая стоянка". Посадка и высадка совершаться не будет", - пояснили в ЮППК.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют железную дорогуИз Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поездаПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html
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крым, поезд, железные дороги крыма, безопасность республики крым и севастополя, юппк "южная пригородная пассажирская компания", общество, транспорт, крымский мост, новости крыма
У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках

В Крыму отменяют часть остановок у следующих через Крымский мост пригородных поездов

20:07 28.04.2023
 
© РИА Новости КрымПоезд в Крыму
Поезд в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С субботы, 29 апреля, в Крыму отменяют ряд остановок пригородных поездов, которые следуют из Крыма на материковую часть России через Крымский мост. Об этом предупредили в пресс-службе Южной пригородной компании.
Отмечается, что это связано с введением в регионе "среднего уровня реагирования".
"С целью усиления контроля транспортной деятельности при следовании пригородных поездов с территории Крыма на континентальную часть РФ через Крымский мост с 29 апреля по 9 мая включительно отменяются остановки пригородных поездов №6126/6125 и №6124/6123 сообщением Феодосия – Керчь – Южная Новый парк на остановочных пунктах Чистополье, Пресноводная, Останино, Петрово", - уточняется в сообщении.
В компании уточнили, что нововведения не отразятся на графике движения поездов, они будут курсировать по действующему расписанию.
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"Остановки по станциям Чистополье и Останино пригородному поезду №6126/6125 переводятся из разряда "стоянка" в разряд "техническая стоянка". Посадка и высадка совершаться не будет", - пояснили в ЮППК.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.
Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты.
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КрымПоездЖелезные дороги КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ОбществоТранспортКрымский мостНовости Крыма
 
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