https://crimea.ria.ru/20230426/iz-kryma-v-rostov-na-donu-zapustyat-novye-poezda-1128379465.html

Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда

Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда

Из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда с удобным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T17:31

2023-04-26T17:31

2023-04-26T17:20

гранд сервис экспресс

поезд

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда с удобным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно >>Поезд №99/100 будет ходить ежедневно, поезд №195/196 – раз в неделю. Остановки запланированы на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань, Тимашевская и Староминская. "В состав поезда включены плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны класса 2К, включая штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров", - уточнили в компании. В составе - плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием), а также вагон-ресторан и штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров.Поезд будет останавливаться на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань и Тимашевская. Ранее в компании проинформировали, что перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно.В Минтрансе РФ сообщали, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою областьЖдать ли туристов в Крыму на майские и летом - экспертПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

https://crimea.ria.ru/20230420/bez-dosmotra-na-mostu-v-krymu-khotyat-pustit-lastochku-kerch-adler-1128290627.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, симферополь, ростов-на-дону, транспорт, новости крыма, железные дороги крыма