https://crimea.ria.ru/20230426/iz-kryma-v-rostov-na-donu-zapustyat-novye-poezda-1128379465.html
Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
Из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда с удобным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T17:31
2023-04-26T17:31
2023-04-26T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда с удобным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно >>Поезд №99/100 будет ходить ежедневно, поезд №195/196 – раз в неделю. Остановки запланированы на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань, Тимашевская и Староминская. "В состав поезда включены плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны класса 2К, включая штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров", - уточнили в компании. В составе - плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием), а также вагон-ресторан и штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров.Поезд будет останавливаться на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань и Тимашевская. Ранее в компании проинформировали, что перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно.В Минтрансе РФ сообщали, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда, которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты. Читайте также на РИА Новости Крым:Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою областьЖдать ли туристов в Крыму на майские и летом - экспертПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь
https://crimea.ria.ru/20230420/bez-dosmotra-na-mostu-v-krymu-khotyat-pustit-lastochku-kerch-adler-1128290627.html
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, симферополь, ростов-на-дону, транспорт, новости крыма, железные дороги крыма
Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
"Гранд Сервис Экспресс": из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Из Симферополя в Ростов-на-Дону запустят новые поезда с удобным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд №99/100 будет ходить ежедневно, поезд №195/196 – раз в неделю.
Поезд №99/100 будет отправляться из Симферополя в 16:50 и прибывать в Ростов-на-Дону на следующий день в 8:33. Отправление из Ростова-на-Дону ежедневно в 21:02, прибытие в Симферополь на следующий день в 10:20. Первый рейс из крымской столицы состав отправится 27 апреля, из Ростова-на-Дону – 28 апреля.
Остановки запланированы на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань, Тимашевская и Староминская.
"В состав поезда включены плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны класса 2К, включая штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров", - уточнили в компании.
Еженедельный поезд №195/196 отправится в первый рейс из Симферополя 3 мая, из Ростова-на-Дону – 4 мая. Отправление из столицы Крыма в 02:10 по средам, прибытие в Ростов-на-Дону в этот же день в 16:06. Отправление из Ростова-на-Дону в 02:21 по четвергам, прибытие в Симферополь в 15:00.
В составе - плацкартные вагоны класса 3Э и купейные вагоны классов 2К и 2Э (с питанием), а также вагон-ресторан и штабной вагон, оборудованный местами для проезда маломобильных пассажиров.
Поезд будет останавливаться на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово, Керчь, Тамань и Тимашевская.
Ранее в компании проинформировали, что перед майскими праздниками запустят дополнительный поезд в Крым из Москвы и обратно.
В Минтрансе РФ сообщали, что рассчитывают привезти в Крым за летний сезон не менее трех млн туристов
. Для этого на полуостров запускают дополнительные поезда,
которые планируют оборудовать вагонами-столовыми.
Билеты в Крым до конца июня можно купить заранее, продажи уже открыты.
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