https://crimea.ria.ru/20230427/v-krymu-moderniziruyut-zheleznuyu-dorogu-1128390904.html
В Крыму модернизируют железную дорогу
В Крыму модернизируют железную дорогу - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Крыму модернизируют железную дорогу
Увеличение количества и длины поездов требует развития инфраструктуры Крымской железной дороги. Поэтому на участке Владиславовка – Семь Колодезей будут... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T17:01
2023-04-27T17:01
2023-04-27T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Увеличение количества и длины поездов требует развития инфраструктуры Крымской железной дороги. Поэтому на участке Владиславовка – Семь Колодезей будут построены две двухпутные вставки, сообщается на сайте "Главгосэкспертизы". Кроме того, эксперты одобрили проекты реконструкции пассажирских платформ на станциях.На этом участке существует потребность пропуска 12 пар пассажирских поездов в сутки, расчетная интенсивность движения грузовых составов – 19 пар за это же время.Длина участка, который реконструируют, 32,12 км на первом этапе и 25,82 км – на втором. На станции Владиславовка удлинят пути для приема и отправки поездов, на перегоне Петрово – Семь Колодезей проведут вторую железнодорожную колею."В связи с размещением на Крымской железной дороге дополнительных путей общего пользования федерального значения одновременно пройдет реконструкция инженерных сетей и сооружений, переездов и автомобильных подъездов к ним", – отметил ведущий эксперт проекта Александр Кухарь.На станции Семь Колодезей также построят надземный пешеходный переход длиной 45 метров, конструкции которого рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов.Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко информировал, что во время курортного сезона в Крыму будут курсировать 19 пассажирских поездов, из них 4 – ежедневные маршруты из Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поездаПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочноМинтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
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РИА Новости Крым
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крымская железная дорога (кжд), главгосэкспертиза, крым, железные дороги крыма, железная дорога, транспорт, новости крыма
В Крыму модернизируют железную дорогу
Из-за увеличения количества поездов в Крыму модернизируют железную дорогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Увеличение количества и длины поездов требует развития инфраструктуры Крымской железной дороги. Поэтому на участке Владиславовка – Семь Колодезей будут построены две двухпутные вставки, сообщается на сайте "Главгосэкспертизы". Кроме того, эксперты одобрили проекты реконструкции пассажирских платформ на станциях.
На этом участке существует потребность пропуска 12 пар пассажирских поездов в сутки, расчетная интенсивность движения грузовых составов – 19 пар за это же время.
"Работы пройдут на территории Кировского и Ленинского районов Крыма в два этапа. Задача первого этапа – обеспечить необходимую пропускную способность участка Владиславовка – Семь Колодезей. На втором пройдет реконструкция существующей на данном участке железнодорожной инфраструктуры", - сообщает пресс-служба.
Длина участка, который реконструируют, 32,12 км на первом этапе и 25,82 км – на втором. На станции Владиславовка удлинят пути для приема и отправки поездов, на перегоне Петрово – Семь Колодезей проведут вторую железнодорожную колею.
"В связи с размещением на Крымской железной дороге дополнительных путей общего пользования федерального значения одновременно пройдет реконструкция инженерных сетей и сооружений, переездов и автомобильных подъездов к ним", – отметил ведущий эксперт проекта Александр Кухарь.
На станции Семь Колодезей также построят надземный пешеходный переход длиной 45 метров, конструкции которого рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов.
Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко информировал
, что во время курортного сезона в Крыму будут курсировать 19 пассажирских поездов, из них 4 – ежедневные маршруты из Москвы.
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