https://crimea.ria.ru/20230427/v-krymu-moderniziruyut-zheleznuyu-dorogu-1128390904.html

В Крыму модернизируют железную дорогу

В Крыму модернизируют железную дорогу - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Крыму модернизируют железную дорогу

Увеличение количества и длины поездов требует развития инфраструктуры Крымской железной дороги. Поэтому на участке Владиславовка – Семь Колодезей будут... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T17:01

2023-04-27T17:01

2023-04-27T17:01

крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Увеличение количества и длины поездов требует развития инфраструктуры Крымской железной дороги. Поэтому на участке Владиславовка – Семь Колодезей будут построены две двухпутные вставки, сообщается на сайте "Главгосэкспертизы". Кроме того, эксперты одобрили проекты реконструкции пассажирских платформ на станциях.На этом участке существует потребность пропуска 12 пар пассажирских поездов в сутки, расчетная интенсивность движения грузовых составов – 19 пар за это же время.Длина участка, который реконструируют, 32,12 км на первом этапе и 25,82 км – на втором. На станции Владиславовка удлинят пути для приема и отправки поездов, на перегоне Петрово – Семь Колодезей проведут вторую железнодорожную колею."В связи с размещением на Крымской железной дороге дополнительных путей общего пользования федерального значения одновременно пройдет реконструкция инженерных сетей и сооружений, переездов и автомобильных подъездов к ним", – отметил ведущий эксперт проекта Александр Кухарь.На станции Семь Колодезей также построят надземный пешеходный переход длиной 45 метров, конструкции которого рассчитаны на сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов.Ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко информировал, что во время курортного сезона в Крыму будут курсировать 19 пассажирских поездов, из них 4 – ежедневные маршруты из Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поездаПоезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочноМинтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область

https://crimea.ria.ru/20230427/k-aeroportu-simferopolya-postroyat-zheleznuyu-dorogu-1128387181.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская железная дорога (кжд), главгосэкспертиза, крым, железные дороги крыма, железная дорога, транспорт, новости крыма