https://crimea.ria.ru/20230425/mintrans-rk-kogda-pustyat-elektrichki-iz-kryma-v-khersonskoyu-oblast-1128356403.html
Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
Подготовка к запуску электропоездов из Джанкоя в Геническ находится в финальной стадии. В настоящее время обсуждаются вопросы обеспечения безопасности. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T16:36
2023-04-25T16:36
2023-04-25T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Подготовка к запуску электропоездов из Джанкоя в Геническ находится в финальной стадии. В настоящее время обсуждаются вопросы обеспечения безопасности. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о подготовке запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Отмечалось, что время в пути между конечными станциями не будет превышать двух часов, а стоимость проезда будет существенно ниже, чем в автобусе.Комментируя ход подготовки запуска электропоезда, министр отметил, самой главной задачей при организации таких перевозок является обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников состава.Как только будут обеспечены все возможные мероприятия данной направленности, электропоезд начнет курсировать по маршруту. В настоящее время власти регионов ждут от профильных ведомств информации, что и как можно организовать с точки зрения безопасности данного вида транспорта.Ранее Николай Лукашенко сообщил, что с 27 апреля скорость проверки авто на Крымском мосту возрастет до 250 авто в час, а к началу летнего сезона превысит 700 автомобилей в час.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыПеревозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионамиМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), новые регионы россии, транспорт, николай лукашенко, минтранс крыма, новости крыма
Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
Минтранс РК: когда начнет ходить электропоезд из Крыма в Херсонскою область
16:36 25.04.2023 (обновлено: 16:46 25.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Подготовка к запуску электропоездов из Джанкоя в Геническ находится в финальной стадии. В настоящее время обсуждаются вопросы обеспечения безопасности. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава минтранса РК Николай Лукашенко.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил
о подготовке запуска железнодорожного сообщения с Крымом. Отмечалось, что время в пути между конечными станциями не будет превышать двух часов, а стоимость проезда будет существенно ниже, чем в автобусе.
Комментируя ход подготовки запуска электропоезда, министр отметил, самой главной задачей при организации таких перевозок является обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников состава.
"В настоящее время ведется межведомственная работа в этом направлении. Идут согласования с точки зрения безопасности данных перевозок. Работа уже на завершающем этапе", – заверил Лукашенко.
Как только будут обеспечены все возможные мероприятия данной направленности, электропоезд начнет курсировать по маршруту. В настоящее время власти регионов ждут от профильных ведомств информации, что и как можно организовать с точки зрения безопасности данного вида транспорта.
Ранее Николай Лукашенко сообщил, что с 27 апреля скорость проверки авто на Крымском мосту возрастет до 250 авто в час, а к началу летнего сезона превысит 700 автомобилей в час.
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