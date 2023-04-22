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Из Геническа в Крым запустят электропоезда

Из Геническа в Крым запустят электропоезда - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Из Геническа в Крым запустят электропоезда

Власти Херсонской области анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Крымом. Первые электропоезда планируют вывести на маршрут уже в мае. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T11:19

2023-04-22T11:19

2023-04-22T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Крымом. Первые электропоезда планируют вывести на маршрут уже в мае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Алексеенко также отметил, что подготовка основных станций Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также железнодорожных путей и подвижного состава, уже проведена."На вокзале Геническа завершается ремонт. На его базе планируем создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести сюда автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения", - уточнил Алексеенко.Как сообщил председатель херсонского правительства, план открытия новых маршрутов согласован с железнодорожниками."В ближайшей перспективе из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше в плане запустить электрички сообщением Вадим – Каланчак –Мирное – Армянск – Симферополь", - добавил он.Ранее правительство России опубликовало постановление "Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о госрегулировании тарифов в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Согласно документу, организации, занимающиеся железнодорожными перевозками, должны получить компенсации за недополученные доходы, а ФАС поручено установить цены на проезд и транспортировку грузов.Электропоезд в Крым также хотят запустить из Адлера. Соответствующее предложение подал в РЖД депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. Кроме того, на время курортного сезона полуостров с другими регионами Российской Федерации свяжет 19 поездов, из которых 4 ежедневных – до Москвы и 2 – до Питера.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июняВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, сообщение между крымом и херсонской областью, поезд, железные дороги крыма, общество, новые регионы россии, транспорт, новости