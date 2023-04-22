https://crimea.ria.ru/20230422/iz-genicheska-v-krym-zapustyat-elektropoezda-1128308128.html
Из Геническа в Крым запустят электропоезда
Из Геническа в Крым запустят электропоезда - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Из Геническа в Крым запустят электропоезда
Власти Херсонской области анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Крымом. Первые электропоезда планируют вывести на маршрут уже в мае. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T11:19
2023-04-22T11:19
2023-04-22T11:20
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сообщение между крымом и херсонской областью
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Крымом. Первые электропоезда планируют вывести на маршрут уже в мае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Алексеенко также отметил, что подготовка основных станций Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также железнодорожных путей и подвижного состава, уже проведена."На вокзале Геническа завершается ремонт. На его базе планируем создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести сюда автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения", - уточнил Алексеенко.Как сообщил председатель херсонского правительства, план открытия новых маршрутов согласован с железнодорожниками."В ближайшей перспективе из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше в плане запустить электрички сообщением Вадим – Каланчак –Мирное – Армянск – Симферополь", - добавил он.Ранее правительство России опубликовало постановление "Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о госрегулировании тарифов в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Согласно документу, организации, занимающиеся железнодорожными перевозками, должны получить компенсации за недополученные доходы, а ФАС поручено установить цены на проезд и транспортировку грузов.Электропоезд в Крым также хотят запустить из Адлера. Соответствующее предложение подал в РЖД депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. Кроме того, на время курортного сезона полуостров с другими регионами Российской Федерации свяжет 19 поездов, из которых 4 ежедневных – до Москвы и 2 – до Питера.Читайте также на РИА Новости Крым:Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июняВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПоезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь
https://crimea.ria.ru/20230327/iz-kryma-v-skadovsk-zapuskayut-novyy-avtobusnyy-marshrut-1127798296.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, крым, сообщение между крымом и херсонской областью, поезд, железные дороги крыма, общество, новые регионы россии, транспорт, новости
Из Геническа в Крым запустят электропоезда
Власти Херсонской области: первые электрички из Геническа в Джанкой запустят в мае
11:19 22.04.2023 (обновлено: 11:20 22.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Крымом. Первые электропоезда планируют вывести на маршрут уже в мае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной – существенно ниже, чем на автобус", - написал он и добавил, что ориентировочное время в пути составит 1,5 – 2 часа.
Алексеенко также отметил, что подготовка основных станций Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также железнодорожных путей и подвижного состава, уже проведена.
"На вокзале Геническа завершается ремонт. На его базе планируем создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести сюда автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения", - уточнил Алексеенко.
Как сообщил председатель херсонского правительства, план открытия новых маршрутов согласован с железнодорожниками.
"В ближайшей перспективе из Геническа можно будет доехать до Симферополя. Дальше в плане запустить электрички сообщением Вадим – Каланчак –Мирное – Армянск – Симферополь", - добавил он.
Ранее правительство России опубликовало
постановление "Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о госрегулировании тарифов в сфере железнодорожных перевозок на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Согласно документу, организации, занимающиеся железнодорожными перевозками, должны получить компенсации за недополученные доходы, а ФАС поручено установить цены на проезд и транспортировку грузов.
Электропоезд в Крым также хотят запустить из Адлера
. Соответствующее предложение подал в РЖД депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. Кроме того, на время курортного сезона полуостров с другими регионами Российской Федерации свяжет 19 поездов
, из которых 4 ежедневных – до Москвы и 2 – до Питера.
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