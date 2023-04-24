Рейтинг@Mail.ru
Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/perevozki-torgovlya-i-meditsina-kak-krym-sotrudnichaet-s-novymi-regionami-1128328353.html
Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
С начала возобновления автобусного сообщения в Крым из новых регионов приехали более 12 тыс. пассажиров, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T12:41
2023-04-24T12:41
новые регионы россии
крым
сергей аксенов
сельское хозяйство
транспорт
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123131344_0:123:3203:1924_1920x0_80_0_0_ed319dd0905be480136fe30fc9564333.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. С начала возобновления автобусного сообщения в Крым из новых регионов приехали более 12 тыс. пассажиров, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Пассажирские перевозки из новых регионов в КрымПо словам Аксенова, с 1 июля прошлого года, когда открылось регулярное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, до конца года автобусами в Крым приехали более 12,5 тыс. пассажиров. Самым популярным оказался маршрут Симферополь – Мелитополь, им воспользовались около 7,4 тысячи пассажиров.Сельхозпродукция из новых регионовТакже, по его словам, еженедельно из Херсонской и Запорожской областей на полуостров поставляется порядка 700 тонн сельхозпродукции. "Сельхозпроизводители из новых регионов имеют возможность реализовывать плоды своего труда, минуя посредников. Например, на симферопольском рынке Привоз для них выделено 20 мест", - продолжил Аксенов.Также фермеры из новых регионов участвуют в ярмарках, а Крым, в свою очередь, поставляет муку, сахар, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, молочную продукцию и другие товары.Медицинская помощь в КрымуКроме того Аксенов отметил взаимодействие по части медицинской помощи: с февраля 2022 года крымские медучреждени приняли более восьми тысяч человек, в том числе более 2,4 тысячи несовершеннолетних."Помощь была оказана в том числе 1350 пациентам с онкологическими заболеваниями, 182 беременным и 86 женщинам во время родов – кстати, родились две двойни", - привел статистику в своем Telegram-канале глава региона.Ранее крымские медики передали участникам спецоперации в зону СВО полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФКак изменилось здравоохранение и образование в КрымуМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
https://crimea.ria.ru/20230412/tysyacha-tonn-v-nedelyu-v-mae-novye-regiony-obespechat-krym-produktsiey-1128139924.html
новые регионы россии
крым
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123131344_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_29eecd16153cf5ede3fb86844362f959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, херсонская область, запорожская область
Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами

Аксенов привел статистику пассажирского трафика и сельхозпоставок из новых регионов

12:41 24.04.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПродукты из Херсонской и Запорожской областей на симферопольском рынке "Привоз"
Продукты из Херсонской и Запорожской областей на симферопольском рынке Привоз - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. С начала возобновления автобусного сообщения в Крым из новых регионов приехали более 12 тыс. пассажиров, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.

Пассажирские перевозки из новых регионов в Крым

По словам Аксенова, с 1 июля прошлого года, когда открылось регулярное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, до конца года автобусами в Крым приехали более 12,5 тыс. пассажиров. Самым популярным оказался маршрут Симферополь – Мелитополь, им воспользовались около 7,4 тысячи пассажиров.
"С 1 февраля текущего года заработали новые маршруты: Ялта – Симферополь – Геническ, Джанкой – Геническ, Симферополь – Скадовск. Ими воспользовались более 3,6 тысячи человек", - добавил глава Крыма.

Сельхозпродукция из новых регионов

Также, по его словам, еженедельно из Херсонской и Запорожской областей на полуостров поставляется порядка 700 тонн сельхозпродукции.
"Сельхозпроизводители из новых регионов имеют возможность реализовывать плоды своего труда, минуя посредников. Например, на симферопольском рынке Привоз для них выделено 20 мест", - продолжил Аксенов.
Также фермеры из новых регионов участвуют в ярмарках, а Крым, в свою очередь, поставляет муку, сахар, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, молочную продукцию и другие товары.
Херсонская и Запорожская области поставят в Крым до тысячи тонн овощей и фруктов в неделю - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 16:52
Тысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией

Медицинская помощь в Крыму

Кроме того Аксенов отметил взаимодействие по части медицинской помощи: с февраля 2022 года крымские медучреждени приняли более восьми тысяч человек, в том числе более 2,4 тысячи несовершеннолетних.
"Помощь была оказана в том числе 1350 пациентам с онкологическими заболеваниями, 182 беременным и 86 женщинам во время родов – кстати, родились две двойни", - привел статистику в своем Telegram-канале глава региона.
Ранее крымские медики передали участникам спецоперации в зону СВО полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
 
Новые регионы РоссииКрымСергей АксеновСельское хозяйствоТранспортЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости КрымаХерсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
12:41Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
12:39Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
12:28РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
12:07Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:54МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР
11:17Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
11:05100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье
09:59Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
09:43Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
09:33Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
09:20Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
08:37Где в Крыму появятся новые памятные знаки
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
Лента новостейМолния