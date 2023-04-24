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Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами

Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами

С начала возобновления автобусного сообщения в Крым из новых регионов приехали более 12 тыс. пассажиров, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T12:41

2023-04-24T12:41

2023-04-24T12:41

новые регионы россии

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. С начала возобновления автобусного сообщения в Крым из новых регионов приехали более 12 тыс. пассажиров, сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Пассажирские перевозки из новых регионов в КрымПо словам Аксенова, с 1 июля прошлого года, когда открылось регулярное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, до конца года автобусами в Крым приехали более 12,5 тыс. пассажиров. Самым популярным оказался маршрут Симферополь – Мелитополь, им воспользовались около 7,4 тысячи пассажиров.Сельхозпродукция из новых регионовТакже, по его словам, еженедельно из Херсонской и Запорожской областей на полуостров поставляется порядка 700 тонн сельхозпродукции. "Сельхозпроизводители из новых регионов имеют возможность реализовывать плоды своего труда, минуя посредников. Например, на симферопольском рынке Привоз для них выделено 20 мест", - продолжил Аксенов.Также фермеры из новых регионов участвуют в ярмарках, а Крым, в свою очередь, поставляет муку, сахар, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, молочную продукцию и другие товары.Медицинская помощь в КрымуКроме того Аксенов отметил взаимодействие по части медицинской помощи: с февраля 2022 года крымские медучреждени приняли более восьми тысяч человек, в том числе более 2,4 тысячи несовершеннолетних."Помощь была оказана в том числе 1350 пациентам с онкологическими заболеваниями, 182 беременным и 86 женщинам во время родов – кстати, родились две двойни", - привел статистику в своем Telegram-канале глава региона.Ранее крымские медики передали участникам спецоперации в зону СВО полностью укомплектованные спецоборудованием автомобили скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФКак изменилось здравоохранение и образование в КрымуМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей

https://crimea.ria.ru/20230412/tysyacha-tonn-v-nedelyu-v-mae-novye-regiony-obespechat-krym-produktsiey-1128139924.html

новые регионы россии

крым

херсонская область

запорожская область

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