https://crimea.ria.ru/20230317/kak-izmenilos-zdravookhranenie-i-obrazovanie-v-krymu-1127621145.html
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T20:39
2023-03-17T20:39
2023-03-17T20:39
крым
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
спорт
детский хоспис в крыму
общество
новости крыма
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127620978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cdf2026c493628bf3ebf5b03bc43d22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму значительно вырос уровень развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию республики и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.Детские сады и школыВ рамках госпрограммы в республике уже построено семь школ на 5,3 тысячи мест (до конца 2027 года будет построено еще 14 школ), 137 детских садов, в том числе 78 модульных, капитально отремонтированы и реконструированы действующие дошкольные учреждения. Всего отремонтировано 52,1% учреждений образования, указал он.СпортВ Крыму построено 525 спортивных площадок, а также два физкультурно-оздоровительных центра и Дворец водных видов спорта в Симферополе.Благодаря вложениям в спортивную инфраструктуру, доля занимающихся спортом в республике выросла с 10% до 38% за девять лет, добавил глава региона.ЗдравоохранениеПо словам Аксенова, лицензирование всех учреждений здравоохранения завершится к лету 2023 года. Ситуация находится на контроле главврачей."Благодаря высокотехнологичной помощи на 22% снизилось количество смертей от болезней кровеносной системы. С 2015 года проведено более 80 тысяч высокотехнологичных операций", – подчеркнул Аксенов.Как сообщалось ранее, за девять лет на модернизацию системы здравоохранения Крыма направлено более 350 млрд рублей. Были построены и открыты "Многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте и Многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе. Созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте. На базе Республиканской детской клинической больницы открыто новое паллиативное детское отделение. Также установлено 30 модульных подстанций для бригад скорой помощи, построено и отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.С 2014 по 2022 годы для учреждений здравоохранения приобретено более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 50 единиц "тяжелого", 33 передвижных диагностических комплекса, 326 автомобилей скорой помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыВ Крыму за миллионы обновят Центр борьбы со СПИДом
https://crimea.ria.ru/20230214/shashki-i-kubiki-odin-iz-detsadov-simferopolya-popal-v-top-500-po-strane-1126963647.html
https://crimea.ria.ru/20230113/trofeynyy-god-sportsmeny-iz-kryma-zavoevali-842-medali-1126386483.html
https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-podorozhaet-remont-onkodispansera-i-bolnitsy-skoroy-pomoschi-1127515906.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127620978_112:0:1216:828_1920x0_80_0_0_4000056262f668b0e41ca5ea2980487d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, спорт, детский хоспис в крыму, общество, новости крыма, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
Аксенов: Крым достиг значительных позитивных изменений в социальной сфере
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму значительно вырос уровень развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию республики и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Детские сады и школы
В рамках госпрограммы в республике уже построено семь школ на 5,3 тысячи мест (до конца 2027 года будет построено еще 14 школ), 137 детских садов, в том числе 78 модульных, капитально отремонтированы и реконструированы действующие дошкольные учреждения. Всего отремонтировано 52,1% учреждений образования, указал он.
"За девять лет создано 36,6 тысяч мест в детских садах. Показатель доступности дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет составляет 88,3%, от 3 до 7 лет – 99,1%. В 2014 году этот показатель не превышал 42%. Стопроцентная доступность дошкольного образования, с учетом ввода новых строящихся объектов, будет достигнута к концу 2024 года", – сообщил Аксенов.
Спорт
В Крыму построено 525 спортивных площадок, а также два физкультурно-оздоровительных центра и Дворец водных видов спорта в Симферополе.
"Бассейн полностью соответствуют всем стандартам и категориям. Он включает три чаши и может принимать до трех тысяч детей, – сообщил Аксенов. – В настоящее время здесь занимаются 500 детей. Накануне прошли первые тренировки".
Благодаря вложениям в спортивную инфраструктуру, доля занимающихся спортом в республике выросла с 10% до 38% за девять лет, добавил глава региона.
Здравоохранение
По словам Аксенова, лицензирование всех учреждений здравоохранения завершится к лету 2023 года. Ситуация находится на контроле главврачей.
"Благодаря высокотехнологичной помощи на 22% снизилось количество смертей от болезней кровеносной системы. С 2015 года проведено более 80 тысяч высокотехнологичных операций", – подчеркнул Аксенов.
Как сообщалось ранее, за девять лет на модернизацию системы здравоохранения Крыма
направлено более 350 млрд рублей. Были построены и открыты "Многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте и Многопрофильный республиканский медицинский центр
им. Семашко в Симферополе. Созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе
и Ялте. На базе Республиканской детской клинической больницы открыто новое паллиативное детское отделение. Также установлено 30 модульных подстанций для бригад скорой помощи, построено и отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.
С 2014 по 2022 годы для учреждений здравоохранения приобретено более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 50 единиц "тяжелого", 33 передвижных диагностических комплекса, 326 автомобилей скорой помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым: