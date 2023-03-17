https://crimea.ria.ru/20230317/kak-izmenilos-zdravookhranenie-i-obrazovanie-v-krymu-1127621145.html

Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму

Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму

развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T20:39

2023-03-17T20:39

2023-03-17T20:39

крым

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

спорт

детский хоспис в крыму

общество

новости крыма

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму значительно вырос уровень развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию республики и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.Детские сады и школыВ рамках госпрограммы в республике уже построено семь школ на 5,3 тысячи мест (до конца 2027 года будет построено еще 14 школ), 137 детских садов, в том числе 78 модульных, капитально отремонтированы и реконструированы действующие дошкольные учреждения. Всего отремонтировано 52,1% учреждений образования, указал он.СпортВ Крыму построено 525 спортивных площадок, а также два физкультурно-оздоровительных центра и Дворец водных видов спорта в Симферополе.Благодаря вложениям в спортивную инфраструктуру, доля занимающихся спортом в республике выросла с 10% до 38% за девять лет, добавил глава региона.ЗдравоохранениеПо словам Аксенова, лицензирование всех учреждений здравоохранения завершится к лету 2023 года. Ситуация находится на контроле главврачей."Благодаря высокотехнологичной помощи на 22% снизилось количество смертей от болезней кровеносной системы. С 2015 года проведено более 80 тысяч высокотехнологичных операций", – подчеркнул Аксенов.Как сообщалось ранее, за девять лет на модернизацию системы здравоохранения Крыма направлено более 350 млрд рублей. Были построены и открыты "Многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте и Многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе. Созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте. На базе Республиканской детской клинической больницы открыто новое паллиативное детское отделение. Также установлено 30 модульных подстанций для бригад скорой помощи, построено и отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.С 2014 по 2022 годы для учреждений здравоохранения приобретено более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 50 единиц "тяжелого", 33 передвижных диагностических комплекса, 326 автомобилей скорой помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыВ Крыму за миллионы обновят Центр борьбы со СПИДом

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https://crimea.ria.ru/20230113/trofeynyy-god-sportsmeny-iz-kryma-zavoevali-842-medali-1126386483.html

https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-podorozhaet-remont-onkodispansera-i-bolnitsy-skoroy-pomoschi-1127515906.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, спорт, детский хоспис в крыму, общество, новости крыма, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя