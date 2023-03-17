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Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T20:39
2023-03-17T20:39
крым
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
спорт
детский хоспис в крыму
общество
новости крыма
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму значительно вырос уровень развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию республики и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.Детские сады и школыВ рамках госпрограммы в республике уже построено семь школ на 5,3 тысячи мест (до конца 2027 года будет построено еще 14 школ), 137 детских садов, в том числе 78 модульных, капитально отремонтированы и реконструированы действующие дошкольные учреждения. Всего отремонтировано 52,1% учреждений образования, указал он.СпортВ Крыму построено 525 спортивных площадок, а также два физкультурно-оздоровительных центра и Дворец водных видов спорта в Симферополе.Благодаря вложениям в спортивную инфраструктуру, доля занимающихся спортом в республике выросла с 10% до 38% за девять лет, добавил глава региона.ЗдравоохранениеПо словам Аксенова, лицензирование всех учреждений здравоохранения завершится к лету 2023 года. Ситуация находится на контроле главврачей."Благодаря высокотехнологичной помощи на 22% снизилось количество смертей от болезней кровеносной системы. С 2015 года проведено более 80 тысяч высокотехнологичных операций", – подчеркнул Аксенов.Как сообщалось ранее, за девять лет на модернизацию системы здравоохранения Крыма направлено более 350 млрд рублей. Были построены и открыты "Многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте и Многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе. Созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте. На базе Республиканской детской клинической больницы открыто новое паллиативное детское отделение. Также установлено 30 модульных подстанций для бригад скорой помощи, построено и отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.С 2014 по 2022 годы для учреждений здравоохранения приобретено более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 50 единиц "тяжелого", 33 передвижных диагностических комплекса, 326 автомобилей скорой помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденнымКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыВ Крыму за миллионы обновят Центр борьбы со СПИДом
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крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, спорт, детский хоспис в крыму, общество, новости крыма, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму

Аксенов: Крым достиг значительных позитивных изменений в социальной сфере

20:39 17.03.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов и вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина
Глава Крыма Сергей Аксенов и вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму значительно вырос уровень развития социальной сферы, спорта и медицины региона. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию республики и Севастополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Детские сады и школы

В рамках госпрограммы в республике уже построено семь школ на 5,3 тысячи мест (до конца 2027 года будет построено еще 14 школ), 137 детских садов, в том числе 78 модульных, капитально отремонтированы и реконструированы действующие дошкольные учреждения. Всего отремонтировано 52,1% учреждений образования, указал он.
"За девять лет создано 36,6 тысяч мест в детских садах. Показатель доступности дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет составляет 88,3%, от 3 до 7 лет – 99,1%. В 2014 году этот показатель не превышал 42%. Стопроцентная доступность дошкольного образования, с учетом ввода новых строящихся объектов, будет достигнута к концу 2024 года", – сообщил Аксенов.
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Спорт

В Крыму построено 525 спортивных площадок, а также два физкультурно-оздоровительных центра и Дворец водных видов спорта в Симферополе.
"Бассейн полностью соответствуют всем стандартам и категориям. Он включает три чаши и может принимать до трех тысяч детей, – сообщил Аксенов. – В настоящее время здесь занимаются 500 детей. Накануне прошли первые тренировки".
Благодаря вложениям в спортивную инфраструктуру, доля занимающихся спортом в республике выросла с 10% до 38% за девять лет, добавил глава региона.
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Здравоохранение

По словам Аксенова, лицензирование всех учреждений здравоохранения завершится к лету 2023 года. Ситуация находится на контроле главврачей.
"Благодаря высокотехнологичной помощи на 22% снизилось количество смертей от болезней кровеносной системы. С 2015 года проведено более 80 тысяч высокотехнологичных операций", – подчеркнул Аксенов.
Как сообщалось ранее, за девять лет на модернизацию системы здравоохранения Крыма направлено более 350 млрд рублей. Были построены и открыты "Многопрофильный республиканский медицинский центр в Ялте и Многопрофильный республиканский медицинский центр им. Семашко в Симферополе. Созданы республиканский сосудистый центр, четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Евпатории, Джанкое, Симферополе и Ялте. На базе Республиканской детской клинической больницы открыто новое паллиативное детское отделение. Также установлено 30 модульных подстанций для бригад скорой помощи, построено и отремонтировано 403 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий.
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С 2014 по 2022 годы для учреждений здравоохранения приобретено более 7,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 50 единиц "тяжелого", 33 передвижных диагностических комплекса, 326 автомобилей скорой помощи и 160 единиц медицинского автотранспорта.
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КрымСергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСпортДетский хоспис в КрымуОбществоНовости КрымаСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
 
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