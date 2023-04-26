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Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
Движение поездов по поврежденной взрывом железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно. Об этом сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов. РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T11:41
2023-04-26T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Движение поездов по поврежденной взрывом железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно. Об этом сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов.Работы по восстановлению поврежденной железнодорожной части Крымского моста идут с опережением графика. Это позволит запустить движение в течение мая.Теракт на Крымском мосту8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.Восстановление Крымского мостаСразу после ЧП строители приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля.Благодаря оперативнм действиям строителей восстановить движение автотранспорта по обеим сторонам транспортного перехода планировалось на месяц раньше календарных проектных сроков.В настоящее время власти региона по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина завершают комплекс мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности досмотровых комплексов.В частности, уже 28 апреля начнут работать дополнительные досмотровые площадки и комплексы, будет увеличено число проводящих проверки сотрудников.Как заявили в минтрансе Крыма, принятые меры позволят проверять не менее 700 автомобилей в час, таким образом суточный трафик превысит 15 тысяч авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуПутин наградил грамотами восстановителей Крымского мостаПутин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту
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Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно

“Упрдор "Тамань": движение поездов по восстановленной части Крымского моста запустят в мае

11:41 26.04.2023 (обновлено: 11:59 26.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Движение поездов по поврежденной взрывом железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно. Об этом сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
Работы по восстановлению поврежденной железнодорожной части Крымского моста идут с опережением графика. Это позволит запустить движение в течение мая.
"В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно", – сказал Храпов. Это позволит опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, резюмировал он.
Крымский мост полностью открыли после ремонта
Вчера, 19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700

Теракт на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.
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Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер

Восстановление Крымского моста

Сразу после ЧП строители приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля.
Благодаря оперативнм действиям строителей восстановить движение автотранспорта по обеим сторонам транспортного перехода планировалось на месяц раньше календарных проектных сроков.
В настоящее время власти региона по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина завершают комплекс мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности досмотровых комплексов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 13:12
Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
В частности, уже 28 апреля начнут работать дополнительные досмотровые площадки и комплексы, будет увеличено число проводящих проверки сотрудников.
Как заявили в минтрансе Крыма, принятые меры позволят проверять не менее 700 автомобилей в час, таким образом суточный трафик превысит 15 тысяч авто.
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