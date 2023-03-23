https://crimea.ria.ru/20230323/zheleznodorozhnuyu-chast-krymskogo-mosta-planiruyut-zapustit-k-letu-1127738300.html

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста после ремонта планируют запустить уже к началу лета, то есть раньше заявленного срока. Об этом со... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T18:22

2023-03-23T18:22

2023-03-23T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста после ремонта планируют запустить уже к началу лета, то есть раньше заявленного срока. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.Хуснуллин ранее сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части моста, таким образом, выполнена половина основных работ по восстановлению. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывают закончить в конце апреля. А полностью завершить работы - к июлю.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мостуОбвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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