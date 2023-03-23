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Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста после ремонта планируют запустить уже к началу лета, то есть раньше заявленного срока. Об этом со... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T18:22
2023-03-23T18:22
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста после ремонта планируют запустить уже к началу лета, то есть раньше заявленного срока. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.Хуснуллин ранее сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части моста, таким образом, выполнена половина основных работ по восстановлению. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывают закончить в конце апреля. А полностью завершить работы - к июлю.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мостуОбвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
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Новости
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РИА Новости Крым
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железные дороги крыма, крымский мост, транспорт, крым, марат хуснуллин, новости, новости крыма
Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

Хуснуллин: железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета

18:22 23.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста после ремонта планируют запустить уже к началу лета, то есть раньше заявленного срока. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.
Хуснуллин ранее сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части моста, таким образом, выполнена половина основных работ по восстановлению. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывают закончить в конце апреля. А полностью завершить работы - к июлю.
"Железнодорожную часть, президентом поставлена задача, запустить до 1 июля. Но пока, если не будет каких-то изменений, я думаю, мы к началу лета ее запустим",- сказал Хуснуллин.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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Железные дороги КрымаКрымский мостТранспортКрымМарат ХуснуллинНовостиНовости Крыма
 
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