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Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста
Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T15:19
2023-04-17T15:22
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
владимир путин (политик)
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного в октябре теракта. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Уточняется, что девять специалистов награждены "за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту". В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий "Дороги и мосты", "МТСМ-Сервис", "Дорожная строительная компания", "Мостострой-11". Также еще ряд специалистов отмечены благодарностями.Теракт на Крымском мосту8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.Восстановление Крымского мостаСразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сейчас крымские власти по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина ведут работу по повышению пропускной способности Крымского моста к 1 мая. Для этого там установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику. Также заканчивают работы по восстановлению железнодорожной части моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонОхрану Крымского моста усилят перед сезономЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
https://crimea.ria.ru/20221022/znakomye-vse-litsa-kot-mostik-otsenil-remont-krymskogo-mosta-1125027570.html
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крым, крымский мост, чп на крымском мосту, владимир путин (политик), закон и право, общество, новости
Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста

Владимир Путин наградил почетными грамотами восстановителей Крымского моста

15:19 17.04.2023 (обновлено: 15:22 17.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного в октябре теракта. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что девять специалистов награждены "за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту". В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий "Дороги и мосты", "МТСМ-Сервис", "Дорожная строительная компания", "Мостострой-11". Также еще ряд специалистов отмечены благодарностями.
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Теракт на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.
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Восстановление Крымского моста

Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Сейчас крымские власти по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина ведут работу по повышению пропускной способности Крымского моста к 1 мая. Для этого там установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику. Также заканчивают работы по восстановлению железнодорожной части моста.
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КрымКрымский мостЧП на Крымском мостуВладимир Путин (политик)Закон и правоОбществоНовости
 
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