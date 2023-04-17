https://crimea.ria.ru/20230417/putin-nagradil-gramotami-vosstanoviteley-krymskogo-mosta-1128220525.html

Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста

Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T15:19

2023-04-17T15:19

2023-04-17T15:22

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

владимир путин (политик)

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами участников восстановительных работ на Крымском мосту после совершенного в октябре теракта. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Уточняется, что девять специалистов награждены "за вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту". В частности, почетных грамот главы государства удостоены сотрудники предприятий "Дороги и мосты", "МТСМ-Сервис", "Дорожная строительная компания", "Мостострой-11". Также еще ряд специалистов отмечены благодарностями.Теракт на Крымском мосту8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.Восстановление Крымского мостаСразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сейчас крымские власти по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина ведут работу по повышению пропускной способности Крымского моста к 1 мая. Для этого там установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику. Также заканчивают работы по восстановлению железнодорожной части моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонОхрану Крымского моста усилят перед сезономЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету

https://crimea.ria.ru/20221022/znakomye-vse-litsa-kot-mostik-otsenil-remont-krymskogo-mosta-1125027570.html

https://crimea.ria.ru/20230211/putin-nagradil-mashinistov-za-podvig-na-krymskom-mostu-1126923170.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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