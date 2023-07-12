https://crimea.ria.ru/20230712/v-krymu-sozdadut-federalnyy-kruglogodichnyy-morskoy-kurort-1130010015.html

В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт

В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт - РИА Новости Крым, 12.07.2023

В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт

К 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T14:41

2023-07-12T14:41

2023-07-12T14:41

туризм

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. К 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм >> По данным Чернышенко, новые курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском, Японском морях и на Байкале ежегодно смогут принимать не менее десяти миллионов туристов. Инвесторов заинтересуют специальными налоговыми условиями, всего рассчитывают привлечь около пятидесяти млрд рублей частных инвестиций."Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку", –цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.Ранее Чернышенко заявил, что ожидаемый внутренний турпоток в России в 2023 году составит более 65 млн человек. И призвал работников туристической сферы обеспечить широкие возможности для путешествий россиян и гостей из-за рубежа. По его словам, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые для этого условия. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и СевастополеПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуРоссия может стать основным направлением выездного туризма для Китая

https://crimea.ria.ru/20230709/glempingi-v-krymu-ekspert-otsenila-perspektivy-novogo-formata-turizma--1129866325.html

россия

черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, правительство россии, туризм в крыму, россия, общество, новости, черное море, азовское море