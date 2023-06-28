https://crimea.ria.ru/20230628/putin-prizval-razvivat-morskie-kurorty-i-avtomobilnyy-turizm-1129701089.html

Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм

Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм

Условия на российских морских курортах по соотношению цены и качества должны превосходить лучшие мировые стандарты. Об этом президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T21:58

2023-06-28T21:58

2023-06-28T21:58

туризм

владимир путин (политик)

россия

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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня – РИА Новости Крым. Условия на российских морских курортах по соотношению цены и качества должны превосходить лучшие мировые стандарты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию туризма в Дербенте.Президент подчеркнул, что необходимо развивать круглогодичные морские курорты России, ставить максимально высокую планку.Он подчеркнул, что необходимо работать над масштабными проектами по созданию морских курортов, которые рассчитаны на прием не менее десяти миллионов человек в год.Президент также указал на необходимость ускорить работу по созданию концепции развития автомобильного туризма. Это вид путешествия является наиболее удобным для многих россиян. Кроме того, это будет способствовать развитию пешеходных туристических троп, которые в последнее время набирают все большую популярность."Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервис. Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах", – сказал Путин.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, а также определиться с местом расположения новых морских круглогодичных курортов вместимостью десять миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство туристического кластера "Черноморский"Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря

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2023

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владимир путин (политик), россия, новости, экономика, общество