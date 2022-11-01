https://crimea.ria.ru/20221101/putin-dal-novye-porucheniya-po-sozdaniyu-kruglogodichnykh-kurortov-u-morya-1125199885.html

Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря

Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T19:09

2022-11-01T19:09

2022-11-01T19:36

туризм

владимир путин (политик)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, а до 1 марта определиться с местами, где появятся новые морские круглогодичные курорты на 10 млн отдыхающих в год. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Отмечается, что условием для предоставления таких мер поддержки является реализация "полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения". Предоставить доклад по данному вопросу кабмин должен до 1 декабря текущего года.Кроме того, 1 декабря президент поручил представить предложения о выделении в 2023 –2025 годах дополнительных средств на туристический кешбэк. А также представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации."Правительству Российской Федерации представить предложения... по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", – говорится в поручении.Также президент поручил внести в законодательство изменения для координации действий властей по вопросам эксплуатации пляжей. Сроком исполнения поручения определено 1 июня 2023 года.Еще одно поручение касалось создания круглогодичных морских курортов, способных принимать как минимум 10 млн отдыхающих в год. Согласно ему, Кабмин должен представить предложения по созданию таких объектов до 1 марта, определившись с местом их размещения и мастер-планом каждого.В сентябре в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма Путин поручил создать новые крупные всесезонные курорты и активнее использовать побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также Приморья. Речь шла о появлении таких объектов к 2035 году.

https://crimea.ria.ru/20220526/krym-i-sevastopol-poluchat-sotni-millionov-na-razvitie-turizma-1123347062.html

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владимир путин (политик), общество, экономика