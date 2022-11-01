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Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря
Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T19:09
2022-11-01T19:09
2022-11-01T19:36
туризм
владимир путин (политик)
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, а до 1 марта определиться с местами, где появятся новые морские круглогодичные курорты на 10 млн отдыхающих в год. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Отмечается, что условием для предоставления таких мер поддержки является реализация "полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения". Предоставить доклад по данному вопросу кабмин должен до 1 декабря текущего года.Кроме того, 1 декабря президент поручил представить предложения о выделении в 2023 –2025 годах дополнительных средств на туристический кешбэк. А также представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации."Правительству Российской Федерации представить предложения... по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", – говорится в поручении.Также президент поручил внести в законодательство изменения для координации действий властей по вопросам эксплуатации пляжей. Сроком исполнения поручения определено 1 июня 2023 года.Еще одно поручение касалось создания круглогодичных морских курортов, способных принимать как минимум 10 млн отдыхающих в год. Согласно ему, Кабмин должен представить предложения по созданию таких объектов до 1 марта, определившись с местом их размещения и мастер-планом каждого.В сентябре в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма Путин поручил создать новые крупные всесезонные курорты и активнее использовать побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также Приморья. Речь шла о появлении таких объектов к 2035 году.
https://crimea.ria.ru/20220526/krym-i-sevastopol-poluchat-sotni-millionov-na-razvitie-turizma-1123347062.html
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владимир путин (политик), общество, экономика
Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря
Путин дал новые поручения по развитию гостиничного бизнеса и туризма в РФ
19:09 01.11.2022 (обновлено: 19:36 01.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги, а до 1 марта определиться с местами, где появятся новые морские круглогодичные курорты на 10 млн отдыхающих в год. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы <...> об установлении ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость ... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность ... предоставляющих гостиничные услуги", – говорится в сообщении.
Отмечается, что условием для предоставления таких мер поддержки является реализация "полного объема услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения". Предоставить доклад по данному вопросу кабмин должен до 1 декабря текущего года.
Кроме того, 1 декабря президент поручил представить предложения о выделении в 2023 –2025 годах дополнительных средств на туристический кешбэк. А также представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.
"Правительству Российской Федерации представить предложения... по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции", – говорится в поручении.
Также президент поручил внести в законодательство изменения для координации действий властей по вопросам эксплуатации пляжей. Сроком исполнения поручения определено 1 июня 2023 года.
Еще одно поручение касалось создания круглогодичных морских курортов, способных принимать как минимум 10 млн отдыхающих в год. Согласно ему, Кабмин должен представить предложения по созданию таких объектов до 1 марта, определившись с местом их размещения и мастер-планом каждого.
"Представить предложения по <...> определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов", – говорится в документе.
В сентябре в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма Путин поручил создать новые крупные всесезонные курорты
и активнее использовать побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также Приморья. Речь шла о появлении таких объектов к 2035 году.