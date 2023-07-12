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Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели
Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели
Загрузка отелей Крыма постепенно растет. Средний уровень бронирования уже превышает 55 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T09:35
2023-07-12T09:35
новости крыма
туризм
туризм в крыму
вадим волченко
отели крыма
минкурортов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Загрузка отелей Крыма постепенно растет. Средний уровень бронирования уже превышает 55 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.В начале июня на Крымском мосту значительно возрос автомобильный трафик со стороны Краснодарского края. Чтобы оперативно провести досмотр транспорта, региональным властям пришлось увеличить число досмотровый постов до 80.Министр отметил, что отличительной особенностью сезона является короткое "плечо" бронирования в одну-две недели до заезда. Кроме того, гости предпочитают оплачивать проживание по факту прибытия. Объем оплат "со стойки" отеля также растет.По мнению министра, существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов. Такие программы включают ночи в подарок, бесплатное размещение в дружественных отелях по пути следования, бесплатное размещение детей, бесплатные парковки, раннее поселение и поздний выезд.Кроме того, на ближайшем к Крымскому мосту автозаправочном комплексе был открыт Туристско-информационный центр Крыма. Сотрудники центра консультируют гостей полуострова по вопросам работы объектов показа, отелей, санаториев и пансионатов, логистики по региону. Туристы могут получить здесь карты и путеводители по полуострову.Ранее глава администрации города Ялты Янина Павленко сообщила, что отели с грамотной ценовой политикой и хорошо развитой инфраструктурой заполнены в среднем на 60-80%.В свою очередь спикер Госсовета РК Владимир Константинов рассказал, что в этом сезоне популярностью у гостей полуострова пользуются ранее недооцененные районы. По его данным, загрузка отелей отличается в разных районах полуострова. Где-то она совсем невелика, а где-то достигает 90%. Общий поток туристов сейчас примерно на 20% ниже, чем в этот же период в прошлом году, что преимущественно обусловлено временным отсутствием авиасообщения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты все городские пляжиНабережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы – ФОТОРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи
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96
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новости крыма, туризм, туризм в крыму, вадим волченко, отели крыма, минкурортов крыма
Меры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отели

В отелях Крыма стабильно растет число гостей - министр Волченко

09:35 12.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Загрузка отелей Крыма постепенно растет. Средний уровень бронирования уже превышает 55 процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
В начале июня на Крымском мосту значительно возрос автомобильный трафик со стороны Краснодарского края. Чтобы оперативно провести досмотр транспорта, региональным властям пришлось увеличить число досмотровый постов до 80.
"Средний уровень бронирования на июль 2023 года составляет более 55% и продолжает расти", – сообщил Волченко. И добавил, что на курортах Южного берега этот показатель несколько выше - около 65%.
Министр отметил, что отличительной особенностью сезона является короткое "плечо" бронирования в одну-две недели до заезда. Кроме того, гости предпочитают оплачивать проживание по факту прибытия. Объем оплат "со стойки" отеля также растет.
По мнению министра, существенный вклад в увеличение туристического потока внесли открытые еще в прошлом году программы лояльности для автотуристов. Такие программы включают ночи в подарок, бесплатное размещение в дружественных отелях по пути следования, бесплатное размещение детей, бесплатные парковки, раннее поселение и поздний выезд.
Кроме того, на ближайшем к Крымскому мосту автозаправочном комплексе был открыт Туристско-информационный центр Крыма. Сотрудники центра консультируют гостей полуострова по вопросам работы объектов показа, отелей, санаториев и пансионатов, логистики по региону. Туристы могут получить здесь карты и путеводители по полуострову.
Ранее глава администрации города Ялты Янина Павленко сообщила, что отели с грамотной ценовой политикой и хорошо развитой инфраструктурой заполнены в среднем на 60-80%.
В свою очередь спикер Госсовета РК Владимир Константинов рассказал, что в этом сезоне популярностью у гостей полуострова пользуются ранее недооцененные районы. По его данным, загрузка отелей отличается в разных районах полуострова. Где-то она совсем невелика, а где-то достигает 90%. Общий поток туристов сейчас примерно на 20% ниже, чем в этот же период в прошлом году, что преимущественно обусловлено временным отсутствием авиасообщения.
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