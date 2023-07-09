https://crimea.ria.ru/20230709/v-sochi-zakryty-vse-gorodskie-plyazhi-1129909480.html

В Сочи закрыты все городские пляжи

В Сочи закрыты все городские пляжи - РИА Новости Крым, 09.07.2023

В Сочи закрыты все городские пляжи

В воскресенье в Сочи закрыли все пляжи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T12:45

2023-07-09T12:45

2023-07-09T12:45

сочи

погода

происшествия

краснодарский край

черное море

общество

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Сочи закрыли все пляжи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Отмечается, что в регионе сохраняется действие штормового предупреждения, а также существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках. При этом в Хостинском районе Сочи продолжается ликвидация последствий ночного ливня. На данный момент проезжая часть на поврежденных участках дорог расчищена. Откачка воды из подтопленных дворов и подвалов продолжается. Ведется подворовой обход населения.Как ранее сообщалось, в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными три жилых дома. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.В субботу в Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма.Как ранее сообщили в крымском главке МЧС России, в Симферополе также действует двухдневное штормовое предупреждение. В течение суток 9 июля в крымской столице ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые домаВ Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машиныВ Анапе запретили купаться в море

https://crimea.ria.ru/20230708/v-anape-zapretili-kupatsya-v-more-1129897464.html

сочи

краснодарский край

черное море

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, происшествия, краснодарский край, черное море, общество, новости, кубань