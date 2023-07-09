В Сочи закрыты все городские пляжи
В Сочи из-за непогоды и угрозы смерча над морем закрыты все городские пляжи
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Сочи закрыли все пляжи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Отмечается, что в регионе сохраняется действие штормового предупреждения, а также существует опасность образования смерчей над морем и резкий подъем уровня воды в реках.
"Возможно выпадение большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Имеется опасность формирования смерчей над морем. Все городские пляжи закрыты", - сказано в сообщении.
При этом в Хостинском районе Сочи продолжается ликвидация последствий ночного ливня. На данный момент проезжая часть на поврежденных участках дорог расчищена. Откачка воды из подтопленных дворов и подвалов продолжается. Ведется подворовой обход населения.
Как ранее сообщалось, в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными три жилых дома. Жильцы эвакуированы в пункты временного размещения.
Вчера, 12:35В Анапе запретили купаться в море
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.
В субботу в Анапе ввели запрет на купание в море из-за сильного шторма.
Как ранее сообщили в крымском главке МЧС России, в Симферополе также действует двухдневное штормовое предупреждение. В течение суток 9 июля в крымской столице ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
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