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Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома
Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома
В Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T10:48
2023-07-09T11:16
сочи
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краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, вода подтопила три жилых дома. В двух из них она поднялась до первых этажей, людей переселят в пункты временного размещения.По его данным, в микрорайоне также повреждены дороги, однако общественный транспорт работает в штатном режиме."Наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объеме", - заверил губернатор.Как отметили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю, ливневый поток смыл личный автотранспорт жителей и гостей района, никто не пострадал. На данный момент вода уже сошла, к оценке ущерба приступают мониторинговые группы.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.Как ранее сообщили в крымском главке МЧС России, в Симферополе также действует двухдневное штормовое предупреждение. В течение суток 9 июля в крымской столице ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:На Симферополь идет грозовой фронтКаким будет июль в КрымуВ Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходные
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РИА Новости Крым
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сочи, погода, краснодарский край, общество, происшествия, новости
Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома

В Сочи мощный ливень подтопил дома и смыл десятки машин

10:48 09.07.2023 (обновлено: 11:16 09.07.2023)
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйПоследствия непогода в Сочи
Последствия непогода в Сочи
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома.
Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, вода подтопила три жилых дома. В двух из них она поднялась до первых этажей, людей переселят в пункты временного размещения.
"В результате залповых ливней ночью произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. В дома вода не зашла, эвакуация жителей не потребовалась. Уже ведем откачку воды, привлечено более 60 сотрудников и 15 единиц техники. На Кипарисовой, 9/1 вода поднялась выше и достигла квартир первых этажей, здесь в пункт временного размещения переселяем десять человек", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, в микрорайоне также повреждены дороги, однако общественный транспорт работает в штатном режиме.
"Наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объеме", - заверил губернатор.
Как отметили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю, ливневый поток смыл личный автотранспорт жителей и гостей района, никто не пострадал. На данный момент вода уже сошла, к оценке ущерба приступают мониторинговые группы.
"От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин", — указали в ведомстве.
© РИА НовостиПоследствия непогоды в Сочи
Последствия непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости
Последствия непогоды в Сочи
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.
Как ранее сообщили в крымском главке МЧС России, в Симферополе также действует двухдневное штормовое предупреждение. В течение суток 9 июля в крымской столице ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
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