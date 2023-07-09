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Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома

Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Удар стихии по Сочи: вода снесла десятки авто, подтоплены жилые дома

В Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T10:48

2023-07-09T10:48

2023-07-09T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков. В результате потоком воды смыло порядка 10 автомобилей, оказались подтопленными два жилых дома. Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, вода подтопила три жилых дома. В двух из них она поднялась до первых этажей, людей переселят в пункты временного размещения.По его данным, в микрорайоне также повреждены дороги, однако общественный транспорт работает в штатном режиме."Наносы с дороги оперативно убираем. Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объеме", - заверил губернатор.Как отметили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю, ливневый поток смыл личный автотранспорт жителей и гостей района, никто не пострадал. На данный момент вода уже сошла, к оценке ущерба приступают мониторинговые группы.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.Как ранее сообщили в крымском главке МЧС России, в Симферополе также действует двухдневное штормовое предупреждение. В течение суток 9 июля в крымской столице ожидается очень сильный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:На Симферополь идет грозовой фронтКаким будет июль в КрымуВ Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, краснодарский край, общество, происшествия, новости