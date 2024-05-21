https://crimea.ria.ru/20240521/rossiya-gotova-okazat-ekspertnuyu-pomosch-iranu--putin-1137476782.html

Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин

Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин

Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента этой страны Эбрахима Раиси. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T22:12

2024-05-21T22:12

2024-05-21T22:19

владимир путин (политик)

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крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента этой страны Эбрахима Раиси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.Российский лидер подчеркнул, что Раиси был надежным партнером, и всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться.Также российский лидер попросил спикера Госдумы передать руководству Ирана, что рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений в прежнем ключе.Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности.К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил.Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.В стране объявлен пятидневный траур.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине, а также настоящим другом России.Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине.Выборы нового президента, согласно конституции, должны быть организованы в течение 50 дней. Исполнять обязанности главы государства пока будет первый вице-президент Моххамад Мохбер.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели РаисиПрезидент Ирана Эбрахим Раиси – биография

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, вячеслав володин, политика, иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси