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Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России
Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T10:37
2024-05-20T10:46
владимир путин (политик)
иран
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
эбрахим раиси
политика
россия
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси."Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин назвал Раиси "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине". Президент РФ подчеркнул, что он "по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом". Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Отмечалось, что поисковые работы осложнялись погодными условиями и сложным рельефом местности.Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, выразив обеспокоенность событиями вокруг крушения. Российский лидер также попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма, туда направились поисково-спасательные группы.Также СМИ страны сообщили, что, помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.О гибели Раиси и других членов делегации ранее сообщило агентство Mehr. Позже вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, политика, россия, происшествия, новости
Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России

Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Хаменеи в связи с гибелью Раиси

10:37 20.05.2024 (обновлено: 10:46 20.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле"
Президент РФ В. Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в Крокус Сити Холле
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси.
"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин назвал Раиси "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине". Президент РФ подчеркнул, что он "по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом".
"Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", - добавил российский лидер.
Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".

Крушение вертолета президента Ирана Раиси

Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Отмечалось, что поисковые работы осложнялись погодными условиями и сложным рельефом местности.
Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, выразив обеспокоенность событиями вокруг крушения. Российский лидер также попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.
Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.
Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма, туда направились поисково-спасательные группы.
Также СМИ страны сообщили, что, помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
О гибели Раиси и других членов делегации ранее сообщило агентство Mehr. Позже вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения.
 
Владимир Путин (политик)ИранКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиЭбрахим РаисиПолитикаРоссияПроисшествияНовости
 
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