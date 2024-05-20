https://crimea.ria.ru/20240520/ogromnaya-tragediya-putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-raisi--1137415641.html

Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России

Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T10:37

2024-05-20T10:37

2024-05-20T10:46

владимир путин (политик)

иран

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

эбрахим раиси

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси."Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин назвал Раиси "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине". Президент РФ подчеркнул, что он "по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом". Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".Крушение вертолета президента Ирана РаисиВертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Отмечалось, что поисковые работы осложнялись погодными условиями и сложным рельефом местности.Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, выразив обеспокоенность событиями вокруг крушения. Российский лидер также попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма, туда направились поисково-спасательные группы.Также СМИ страны сообщили, что, помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.О гибели Раиси и других членов делегации ранее сообщило агентство Mehr. Позже вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения.

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