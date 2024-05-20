https://crimea.ria.ru/20240520/lavrov-vyrazil-soboleznovaniya-po-sluchayu-gibeli-raisi-1137415128.html

Лавров выразил соболезнования по случаю гибели Раиси

Лавров выразил соболезнования по случаю гибели Раиси - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Лавров выразил соболезнования по случаю гибели Раиси

МИД России выразил соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси. Соответствующее обращение к... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T10:21

2024-05-20T10:21

2024-05-20T10:46

эбрахим раиси

иран

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

россия

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. МИД России выразил соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации во главе с президентом Эбрахимом Раиси. Соответствующее обращение к руководству Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран за подписью руководителя ведомства Сергея Лаврова опубликовано на официальном сайте.В обращении за подписью министра иностранных дел РФ отмечается, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".Подчеркивается также, что в России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана знали "как настоящих, надежных друзей нашей страны".Соболезнования по случаю трагической гибели иранской делегации во главе с президентом страны высказали также в посольстве России и Иране."Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии", – отмечается в заявлении дипмиссии.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Отмечалось, что поисковые работы осложнялись погодными условиями и сложным рельефом местности. Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, выразив обеспокоенность событиями вокруг крушения. Российский лидер также попросил передать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента.Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено. Вертолет разбился в лесистой местности на склоне холма, туда направились поисково-спасательные группы.Также СМИ страны сообщили, что, помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа. О гибели Раиси и других членов делегации ранее сообщило агентство Mehr. Позже вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения. Соболезнования по случаю трагической гибели иранской делегации во главе с президентом страны ранее высказали в МИД Белоруссии, правительстве Армении и Индии. От себя лично и всего сирийского народа соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с гибелью президента страны выразил лидер Сирии Башар Асад.

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эбрахим раиси, иран, происшествия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси