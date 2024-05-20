https://crimea.ria.ru/20240520/spasateli-nashli-mesto-padeniya-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-1137411523.html
Спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана Раиси
Спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана Раиси - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана Раиси
Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, поисково-спасательные группы направляются к месту паления, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T05:57
2024-05-20T05:57
2024-05-20T06:12
иран
крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, поисково-спасательные группы направляются к месту паления, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV."Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район", — говорится в сообщении.Иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении места крушения вертолета Раиси. Как пишут иранские СМИ со ссылкой на руководство организации, "до прибытия на место трудно оценить ситуацию, но условия неблагоприятные".Информационные агентства опубликовали фотографию, на которой вертолет частично виден в гуще деревьев на склоне холма.ЧП с вертолетом президента ИранаВертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган на северо-западе Ирана. В момент аварии на борту кроме Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, Поисковые работы осложняются погодными условиями - сильный туман и дождь, а также сложным рельефом местности.Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз. На борту - специалисты отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
https://crimea.ria.ru/20240519/chto-izvestno-o-krushenii-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-k-etomu-chasu-1137409276.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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иран, крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси, ибрахим раиси, происшествия, в мире, новости
Спасатели нашли место падения вертолета президента Ирана Раиси
Место крушения вертолета президента Ирана обнаружено - СМИ
05:57 20.05.2024 (обновлено: 06:12 20.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым
. Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, поисково-спасательные группы направляются к месту паления, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV
.
"Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район", — говорится в сообщении.
Иранский Красный Полумесяц также заявил об обнаружении места крушения вертолета Раиси. Как пишут иранские СМИ со ссылкой на руководство организации, "до прибытия на место трудно оценить ситуацию, но условия неблагоприятные".
Информационные агентства опубликовали фотографию, на которой вертолет частично виден в гуще деревьев на склоне холма.
ЧП с вертолетом президента Ирана
Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение
в воскресенье в районе Верзеган на северо-западе Ирана. В момент аварии на борту кроме Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, Поисковые работы осложняются погодными условиями - сильный туман и дождь, а также сложным рельефом местности.
Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта "Жуковский" в иранский Тебриз. На борту - специалисты отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", три кинологических расчета, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.