Рейтинг@Mail.ru
Пятидневный траур объявлен в Иране - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240520/pyatidnevnyy-traur-obyavlen-v-irane-1137417004.html
Пятидневный траур объявлен в Иране
Пятидневный траур объявлен в Иране - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Пятидневный траур объявлен в Иране
Пятидневный траур объявлен в Иране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T11:32
2024-05-20T11:57
иран
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
эбрахим раиси
траур
в мире
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ae58996fb17ed0951df5c0129a27ccaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Пятидневный траур объявлен в Иране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.По его словам, согласно статье 131 конституции руководителем исполнительной власти страны становится Мохаммад Мохбер. Он совместно с главами законодательной и судебной власти должен договориться об избрании нового президента в течение следующих 50 дней.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА. Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине", а также настоящим другом России. Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".
https://crimea.ria.ru/20240520/prezident-irana-ibrakhim-raisi--biografiya-1137405186.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137416886_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7a61a5aec92153ea3994b707a3afd210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, траур, в мире, новости, происшествия
Пятидневный траур объявлен в Иране

Пятидневный траур объявлен в Иране после гибели президента страны Раиси

11:32 20.05.2024 (обновлено: 11:57 20.05.2024)
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
Иранский национальный флаг приспущенный в знак траура - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Пятидневный траур объявлен в Иране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - цитирует слова Хаменеи РИА Новости.
По его словам, согласно статье 131 конституции руководителем исполнительной власти страны становится Мохаммад Мохбер. Он совместно с главами законодательной и судебной власти должен договориться об избрании нового президента в течение следующих 50 дней.
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.
Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине", а также настоящим другом России.
Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".
Президент Ирана Ибрахим Раиси
06:45
Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография
 
ИранКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиЭбрахим РаисиТраурВ миреНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
12:57В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
12:46Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта
12:22ВСУ ударили французскими ракетами Scalp по Луганску – пятеро пострадавших
12:16В Иране прошло срочное заседание кабинета министров
12:09В Крыму иномарка вылетела с дороги и перевернулась – водитель в больнице
11:32Пятидневный траур объявлен в Иране
11:25На Крымском мосту очередь: сколько автомобилей ждут проезда
11:13В Новороссийске слышны звуки стрельбы
11:10Катастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентов
10:37Путин назвал Раиси выдающимся политиком и настоящим другом России
10:23Школы и сады в Евпатории на день переведены на дистанционное обучение
10:21Лавров выразил соболезнования по случаю гибели Раиси
10:15Крымский мост открыт
10:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:45Исторический рекорд: стоимость золота выросла на 1,5 процента
09:28В Крыму оценили будущее Харьковской области
09:11Воздушная тревога звучит в Севастополе
09:10ВСУ атаковали Васильевку в Запорожской области – есть раненые
09:05Проезд по Крымскому мосту закрыт
Лента новостейМолния