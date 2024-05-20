https://crimea.ria.ru/20240520/pyatidnevnyy-traur-obyavlen-v-irane-1137417004.html

Пятидневный траур объявлен в Иране

Пятидневный траур объявлен в Иране - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Пятидневный траур объявлен в Иране

Пятидневный траур объявлен в Иране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T11:32

2024-05-20T11:32

2024-05-20T11:57

иран

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

эбрахим раиси

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Пятидневный траур объявлен в Иране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.По его словам, согласно статье 131 конституции руководителем исполнительной власти страны становится Мохаммад Мохбер. Он совместно с главами законодательной и судебной власти должен договориться об избрании нового президента в течение следующих 50 дней.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА. Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине", а также настоящим другом России. Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".

https://crimea.ria.ru/20240520/prezident-irana-ibrakhim-raisi--biografiya-1137405186.html

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иран, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, траур, в мире, новости, происшествия