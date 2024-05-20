Пятидневный траур объявлен в Иране
Пятидневный траур объявлен в Иране после гибели президента страны Раиси
11:32 20.05.2024 (обновлено: 11:57 20.05.2024)
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Пятидневный траур объявлен в Иране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - цитирует слова Хаменеи РИА Новости.
По его словам, согласно статье 131 конституции руководителем исполнительной власти страны становится Мохаммад Мохбер. Он совместно с главами законодательной и судебной власти должен договориться об избрании нового президента в течение следующих 50 дней.
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана в районе Верзеган, в горно-лесной местности. К месту происшествия были направлены военные, полиция и сотрудники Общества Красного Полумесяца Ирана. Позже в район аварии были направлены силы МЧС России. Также Турция направила на помощь Ирану десятки альпинистов, транспортные средства, вертолет с системой ночного видения и БПЛА.
Утром в понедельник место крушения удалось обнаружить. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его "выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине", а также настоящим другом России.
Соболезнования в связи с трагической гибелью иранской делегации также выразили в МИД России. В сообщении за подписью главы ведомства Сергея Лаврова говорится, что погибших выдающихся политических деятелей будут помнить "как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине".