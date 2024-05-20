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Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография
Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография
Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхед в Иране. Его родители принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T06:45
2024-05-20T07:14
биография
эбрахим раиси
иран
политика
в мире
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Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхед в Иране. Его родители принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда.В 1975 году поступил в семинарию в Куме – главный интеллектуальный центр шиитского ислама, где учился у известных ученых. После завершения курса семинарии окончил магистратуру по частному праву, а затем получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари.В 1980 году Раиси поступил на службу в судебную канцелярию города Караджа, спустя некоторое время был назначен прокурором Караджа.В 1982 года также был назначен прокурором Хамадана и несколько месяцев занимал обе должности одновременно, работая в двух городах.В 1982-1984 годах занимал должность прокурора провинции Хамадан.В 1985 году Раиси был назначен заместителем прокурора Тегерана. В 1989-1994 годах работал прокурором Тегерана.В 1994-2004 годах был начальником Генеральной инспекции Ирана.В 2004-2014 годах – занимал пост первого заместителя судебной власти Ирана.В 2014-2016 годах являлся генеральным прокурором Ирана.В 2016-2019 годах Раиси возглавлял крупнейший в Иране холдинг "Астан Кодс Разави", состоящий из нескольких благотворительных фондов, куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников.В мае 2017 года Эбрахим Раиси участвовал в президентских выборах Ирана, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок. Раиси набрал порядка 38% голосов против 57% Роухани.В 2019 году Эбрахим Раиси был назначен главой судебной власти Ирана. На этом посту он известен широкомасштабной кампанией по борьбе с коррупцией в стране. Также Раиси инициировал разработку законодательных актов, защищающих права женщин от бытового насилия.В мае 2021 года Эбрахим Раиси вновь выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата на выборах президента Ирана и победил.Эбрахим Раиси женат, его супруга Джамиля Аламольхода – доцент тегеранского Университета Шахида Бехешти, а также возглавляет комиссию по педагогике Верховного совета культурной революции. В семье есть две дочери.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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биография, эбрахим раиси, иран, политика, в мире
Президент Ирана Эбрахим Раиси – биография

Биография президента Ирана Эбрахима Раиси

06:45 20.05.2024 (обновлено: 07:14 20.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси
© POOL
Перейти в фотобанк
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Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхед в Иране. Его родители принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда.
В 1975 году поступил в семинарию в Куме – главный интеллектуальный центр шиитского ислама, где учился у известных ученых. После завершения курса семинарии окончил магистратуру по частному праву, а затем получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари.
В 1980 году Раиси поступил на службу в судебную канцелярию города Караджа, спустя некоторое время был назначен прокурором Караджа.
В 1982 года также был назначен прокурором Хамадана и несколько месяцев занимал обе должности одновременно, работая в двух городах.
В 1982-1984 годах занимал должность прокурора провинции Хамадан.
В 1985 году Раиси был назначен заместителем прокурора Тегерана. В 1989-1994 годах работал прокурором Тегерана.
В 1994-2004 годах был начальником Генеральной инспекции Ирана.
В 2004-2014 годах – занимал пост первого заместителя судебной власти Ирана.
В 2014-2016 годах являлся генеральным прокурором Ирана.
В 2016-2019 годах Раиси возглавлял крупнейший в Иране холдинг "Астан Кодс Разави", состоящий из нескольких благотворительных фондов, куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников.
В мае 2017 года Эбрахим Раиси участвовал в президентских выборах Ирана, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок. Раиси набрал порядка 38% голосов против 57% Роухани.
В 2019 году Эбрахим Раиси был назначен главой судебной власти Ирана. На этом посту он известен широкомасштабной кампанией по борьбе с коррупцией в стране. Также Раиси инициировал разработку законодательных актов, защищающих права женщин от бытового насилия.
В мае 2021 года Эбрахим Раиси вновь выставил свою кандидатуру в качестве независимого кандидата на выборах президента Ирана и победил.
Эбрахим Раиси женат, его супруга Джамиля Аламольхода – доцент тегеранского Университета Шахида Бехешти, а также возглавляет комиссию по педагогике Верховного совета культурной революции. В семье есть две дочери.
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