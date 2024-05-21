https://crimea.ria.ru/20240521/glavnye-novosti-kryma-21-maya-1137475244.html

Главные новости Крыма: 21 мая

Главные новости Крыма: 21 мая - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Главные новости Крыма: 21 мая

В Евпатории завершили ремонт на водопроводе. Инсулина в Крыму достаточно – минздрав. Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T22:43

2024-05-21T22:43

2024-05-21T22:43

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ситуация с дефицитом лекарств в крыму

саки

строительство экотехнопарков в крыму

сельское хозяйство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории завершили ремонт на водопроводе. Инсулина в Крыму достаточно – минздрав. Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках. Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли. В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы. Госпрограмма развития Крыма и Севастополя за 2023 год выполнена почти на 100%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Евпатории завершили ремонт на водопроводеВодоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк."Завтра, 22 мая, в детских садах города будут работать дежурные группы в режиме кратковременного пребывания", – написал в своем Telegram-канале глава администрации Александр Юрьев.В свою очередь директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании с главой администрации Юрьевым заверил, что водоснабжение низинных районов города будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника.Инсулина в Крыму достаточноВ Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети ГУП РК "Крым-Фармация"."Продолжается поставка препаратов по заключенным контрактам. По информации производителей, нарушений сроков поставки инсулинов на территорию республики не предвидится", – сообщили в ведомстве.В минздраве РК ранее опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. Общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в СакахЭкотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства."В этом году строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены, и объект сдан в эксплуатацию. Чтобы снизить риски и завершить все мероприятия в срок, необходимо повысить темпы работ, привлечь дополнительное количество рабочих и техники", – сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенеслиСрок ввода в эксплуатацию строящегося в Симферополе центра полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете перенесен с конца 2024 года на весну 2025 года."В рамках действующего соглашения мы обязаны закончить строительно-монтажные работы в октябре этого года и в середине декабря получить ЗОС (заключение о соответствии – ред.). Но по объективным причинам сроки будут переноситься на 2025 год", – сообщил руководитель строительства объекта Сергей Кудрявцев.В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевыВ Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая."Пострадали предприятия Первомайского, Джанкойского, Красноперекопского районов, и на сегодняшний день уже у нас заактировано к списанию порядка 7000 гектаров. То есть там не будет уборки. Так как до урожая нужно было еще там обрабатывать от вредителей и проводить различные агротехнологические мероприятия, аграрии по состоянию растений приняли решение о списании, чтобы не нести эти лишние затраты", – сообщила врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Госпрограмма развития Крыма и Севастополя за 2023 год выполнена почти на 100%Реализация 157 объектов и мероприятий завершена в Крыму с октября 2022 года по государственной программе РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России, который координирует данную программу."За последнее время нам удалось добиться значительного роста кассового исполнения по объектам и в целом эффективности госпрограммы. Так, за 2023 год кассовое исполнение достигло рекордных – 99,7%, а уровень достижения показателей госпрограммы составил 99,92%", – заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Вадим Васильев.

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https://crimea.ria.ru/20240521/botanicheskomu-sadu-kfu--20-let-chto-izmenilos-1137462579.html

https://crimea.ria.ru/20240521/natsionalizirovannyy-otel-villa-elena-v-yalte-vystavili-na-torgi-1137456357.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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