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Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы
Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы
Детские сады в Евпатории продолжат работать в режиме краткосрочного пребывания в среду 22 мая. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T18:52
2024-05-21T18:52
2024-05-21T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Детские сады в Евпатории продолжат работать в режиме краткосрочного пребывания в среду 22 мая. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Кроме того, школы продолжат работать в дистанционном формате. При этом в образовательных учреждениях сел Мирное и Новоозерное питание организовано не будет.В детских садах сел Мирное, Новоозерное и Заозерное пищу будут готовить на бутилированной воде.В понедельник власти Евпатории сообщили о продлении сроков проведения ремонта водовода, из-за которого город и прилегающие населенные пункты остался без водоснабжения. Был продлен режим кратковременного пребывания без обеспечения питанием для детских садов.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы
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Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы
Режим краткосрочного пребывая для садов и дистант для школ продлили в Евпатории