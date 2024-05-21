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Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T15:31
2024-05-21T15:38
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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лекарства
инсулин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства.Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.Также в крымских чатах "гуляет" картинка, на которой с плакатом в руках стоит маленький ребенок, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками, а волосы – косынкой. Текст на плакате гласит: "собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета". Это фото в интернете уже давно, оно неоднократно всплывало в разных регионах. Эксперты называют это информационной провокацией и призывают россиян не реагировать на вбросы.Фейки якобы о перебоях с инсулином в Крыму ранее уже появлялись в местных соцсетях. В частности, в конце апреля в министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – АксеновКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников
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РИА Новости Крым
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минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, инсулин, крым
Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком

Минздрав Крыма опроверг информацию о сборе денег на инсулин для жителей полуострова

15:31 21.05.2024 (обновлено: 15:38 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Производство инсулина
Производство инсулина - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства.
Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.

"Данная информация является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также в крымских чатах "гуляет" картинка, на которой с плакатом в руках стоит маленький ребенок, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками, а волосы – косынкой. Текст на плакате гласит: "собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета". Это фото в интернете уже давно, оно неоднократно всплывало в разных регионах. Эксперты называют это информационной провокацией и призывают россиян не реагировать на вбросы.
Фейки якобы о перебоях с инсулином в Крыму ранее уже появлялись в местных соцсетях. В частности, в конце апреля в министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина.
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