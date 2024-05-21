https://crimea.ria.ru/20240521/sbor-deneg-na-insulin-dlya-krymchan-v-minzdrave-nazvali-feykom-1137464139.html

Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком

Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T15:31

2024-05-21T15:31

2024-05-21T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства.Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.Также в крымских чатах "гуляет" картинка, на которой с плакатом в руках стоит маленький ребенок, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками, а волосы – косынкой. Текст на плакате гласит: "собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета". Это фото в интернете уже давно, оно неоднократно всплывало в разных регионах. Эксперты называют это информационной провокацией и призывают россиян не реагировать на вбросы.Фейки якобы о перебоях с инсулином в Крыму ранее уже появлялись в местных соцсетях. В частности, в конце апреля в министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – АксеновКогда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, инсулин, крым