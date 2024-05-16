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Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов
Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать нехватку льготных препаратов для больных онкологией. Такое поручение он дал на рабочем... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T16:04
2024-05-16T16:06
крым
сергей аксенов
онкология
лекарства
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать нехватку льготных препаратов для больных онкологией. Такое поручение он дал на рабочем совещании с руководителями медучреждений.По его словам, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова на данный момент отрабатывается принцип "зеленого коридора", который позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов из муниципальных образований.В ходе совещания с медиками глава Крыма также обсудил главные проблемные вопросы в здравоохранении: запись к профильным специалистам, работу горячих линий, маршрутизацию, внимание персонала к нуждам пациентов.Ранее Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомДве больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования
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крым, сергей аксенов, онкология, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов

Лекарства для онкобольных должны поступить в Крым в кратчайшие сроки – Аксенов

16:04 16.05.2024 (обновлено: 16:06 16.05.2024)
 
© Fotolia / nitoТаблетки
Таблетки
© Fotolia / nito
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать нехватку льготных препаратов для больных онкологией. Такое поручение он дал на рабочем совещании с руководителями медучреждений.

"Временная нехватка льготных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями должна быть ликвидирована в кратчайшие сроки, при необходимости – в ручном режиме", - написал глава республики в Telegram.

По его словам, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова на данный момент отрабатывается принцип "зеленого коридора", который позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов из муниципальных образований.
В ходе совещания с медиками глава Крыма также обсудил главные проблемные вопросы в здравоохранении: запись к профильным специалистам, работу горячих линий, маршрутизацию, внимание персонала к нуждам пациентов.
Ранее Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
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КрымСергей АксеновОнкологияЛекарстваСитуация с дефицитом лекарств в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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