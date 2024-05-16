https://crimea.ria.ru/20240516/lekarstva-dlya-onkobolnykh-v-krymu-postupyat-v-kratchayshie-sroki--aksenov-1137338453.html

Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов

Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать нехватку льготных препаратов для больных онкологией. Такое поручение он дал на рабочем... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:04

2024-05-16T16:06

крым

сергей аксенов

онкология

лекарства

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в кратчайшие сроки ликвидировать нехватку льготных препаратов для больных онкологией. Такое поручение он дал на рабочем совещании с руководителями медучреждений.По его словам, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова на данный момент отрабатывается принцип "зеленого коридора", который позволит оптимизировать маршрутизацию пациентов из муниципальных образований.В ходе совещания с медиками глава Крыма также обсудил главные проблемные вопросы в здравоохранении: запись к профильным специалистам, работу горячих линий, маршрутизацию, внимание персонала к нуждам пациентов.Ранее Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомДве больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования

https://crimea.ria.ru/20240423/kogda-v-krym-postupyat-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-dlya-lgotnikov-1136790436.html

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крым, сергей аксенов, онкология, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма