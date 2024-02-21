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Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования

Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования

В Судакскую и Сакскую больницы Крыма поставили 11 единиц нового оборудования. Об этом сообщили в республиканском минздраве. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T09:11

2024-02-21T09:11

2024-02-21T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Судакскую и Сакскую больницы Крыма поставили 11 единиц нового оборудования. Об этом сообщили в республиканском минздраве.Уточняется, что общая стоимость закупленного оборудования составила 3,4 млн рублей. Его установка позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, для отделения анестезиологии и интенсивной терапии Судакской больницы закуплен аппарат искусственной вентиляции легких с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата.Для фельдшерско-акушерских пунктов в селах Холодовка, Переваловка и Лесное приобретены колькоскопы.Для Сакской районной больнице также приобретены колькоскопы для укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов в селах Гаршино, Великое, Михайловка.Уточняется, что поставка оборудования выполнена в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение".Нацроект "Здравоохранение" в КрымуБольшой национальный проект "Здравоохранение" включает в себя семь региональных проектов. В их числе: "Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения," "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения организаций квалифицированными кадрами", "Создание единого цифрового контура здравоохранения" и "Модернизация первичного звена".В рамках модернизации первичного звена в текущем году запланировано завершение строительства двух поликлиник в Симферополе и начало строительства еще более 70 объектов первичного звена.Также будут куплены 44 автомобиля для больниц Алушты, Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, Керчи, Судака, Феодосии, Красноперекопска, Симферополя и Симферопольского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Сакского, Советского и Черноморского районов.В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" оборудованием будут дооснащены Республиканская детская клиническая больница и Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова.В рамках целевой программы "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" в 2024 году планируется завершить модернизацию Республиканской детской клинической больницы, капремонт поликлиники Республиканской клинической больницы им. Семашко, капремонт структурного подразделения Симферопольской городской детской клинической больницы (по улице Лескова, 35) с благоустройством и ограждением территории.Капитальный ремонт сделают в хирургическом отделении №1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6, здании Центра профилактики и борьбы со СПИДом, здании роддома и оперблока Симферопольской ЦРКБ. Запланировано строительство модульного здания для эндоваскулярной операционной Симферопольской больницы №7, дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии им. Ефетова, а также модульных врачебных амбулаторий в селах Веселое, Солнечная долина, Дачное, Лесное и Переваловка Судакского городского округа.Капремонт проведут во врачебной амбулатории в селе Горностаевка Ленинского района, а в Керчи отремонтируют поликлинику №2 Ленинской ЦРБ, три корпуса городской больницы №3, филиал Центра крови, родильного дома, инфекционное и отделение педиатрии №1 городской детской больницы.В Алуште капитальный ремонт проведут в первом и втором корпусах Центральной городской больницы. В списке помещения стоматологического отделения, бактериологической лаборатории ЦГБ Красноперекопска, а также Воинской и Красноармейской врачебных амбулаторий.Также запланировано строительство модульного здания для размещения компьютерного томографа и приобретение оборудования в Бахчисарайскую ЦРБ. Капремонт предусмотрен в инфекционном отделении Белогорской ЦРБ, а в поселке Зуя Симферопольского района – строительство модульной поликлиники.Проводится лицензирование установленного ангиографического комплекса в Джанкойской ЦРБ, завершится капремонт отделения сестринского ухода в поселке Азовское и ФАПа в селе Бородино.Также будут построены подстанции скорой медицинской помощи в поселках Зуя, Черноморское, Ленино, Гвардейское, селе Плодовое Нижнегорского района, городах Саки, Евпатория и Судак.Ранее в республиканском минздраве рассказали о ходе строительства новой поликлиники в микрорайоне ГРЭС в Симферополе. Кроме того, министр здравоохранения региона Константин Скорупский сообщал, что до конца года в Крыму достроят новые поликлиники и проведут реконструкцию существующих объектов здравоохранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаБольницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов

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