https://crimea.ria.ru/20240216/kak-idet-stroitelstvo-novoy-polikliniki-v-simferopole-1134991833.html

Как идет строительство новой поликлиники в Симферополе

Как идет строительство новой поликлиники в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Как идет строительство новой поликлиники в Симферополе

Строительство монолитного каркаса здания новой поликлиники в микрорайоне ГРЭС в Симферополе завершено. Об этом сообщили в минздраве Крыма. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T11:26

2024-02-16T11:26

2024-02-16T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Строительство монолитного каркаса здания новой поликлиники в микрорайоне ГРЭС в Симферополе завершено. Об этом сообщили в минздраве Крыма.После ее открытия в новые помещения переедут сотрудники Симферопольской поликлиники №5. Новое медучреждение сможет принимать не менее 250 человек в смену, что позволит повысить качество оказания первичной медицинской помощи для более 19 тысяч горожан.В новой поликлинике будут организованы взрослые и педиатрические отделения с отдельными входами для разделения потоков пациентов. Кроме кабинетов приема врачей будут оборудованы, в том числе, дневные стационары, клинико-диагностическая лаборатория, центрально-стерилизационное отделение, зал лечебной физкультуры.Поликлиника будет оборудована аппаратом компьютерной томографии, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, флюорографом, аппаратами УЗИ, эндоскопическим и другим оборудованием. Общая площадь здания трехэтажного здания с цокольным этажом превышает пять тысяч квадратных метров.Строительство ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Работы планируется завершить до конца 2024 года. Стоимость возведения поликлиники превышает миллиард рублей.Ранее министр здравоохранения региона Константин Скорупский сообщал, что до конца года в Крыму достроят новые поликлиники и проведут реконструкцию существующих объектов здравоохранения.Нацроект "Здравоохранение" в КрымуБольшой национальный проект "Здравоохранение" включает в себя семь региональных проектов. В их числе: "Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения," "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения организаций квалифицированными кадрами", "Создание единого цифрового контура здравоохранения" и "Модернизация первичного звена".В рамках модернизации первичного звена в текущем году запланировано завершение строительства двух поликлиник в Симферополе и начало строительства еще более 70 объектов первичного звена.Также будут куплены 44 автомобиля для больниц Алушты, Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, Керчи, Судака, Феодосии, Красноперекопска, Симферополя и Симферопольского, Красногвардейского, Ленинского, Первомайского, Сакского, Советского и Черноморского районов.В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" оборудованием будут дооснащены Республиканская детская клиническая больница и Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова.В рамках целевой программы "Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" в 2024 году планируется завершить модернизацию Республиканской детской клинической больницы, капремонт поликлиники Республиканской клинической больницы им. Семашко, капремонт структурного подразделения Симферопольской городской детской клинической больницы (по улице Лескова, 35) с благоустройством и ограждением территории.Капитальный ремонт сделают в хирургическом отделении №1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6, здании Центра профилактики и борьбы со СПИДом, здании роддома и оперблока Симферопольской ЦРКБ. Запланировано строительство модульного здания для эндоваскулярной операционной Симферопольской больницы №7, дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии им. Ефетова, а также модульных врачебных амбулаторий в селах Веселое, Солнечная долина, Дачное, Лесное и Переваловка Судакского городского округа.Капремонт проведут во врачебной амбулатории в селе Горностаевка Ленинского района, а в Керчи отремонтируют поликлинику №2 Ленинской ЦРБ, три корпуса городской больницы №3, филиал Центра крови, родильного дома, инфекционное и отделение педиатрии №1 городской детской больницы.В Алуште капитальный ремонт проведут в первом и втором корпусах Центральной городской больницы. В списке помещения стоматологического отделения, бактериологической лаборатории ЦГБ Красноперекопска, а также Воинской и Красноармейской врачебных амбулаторий.Также запланировано строительство модульного здания для размещения компьютерного томографа и приобретение оборудования в Бахчисарайскую ЦРБ. Капремонт предусмотрен в инфекционном отделении Белогорской ЦРБ, а в поселке Зуя Симферопольского района – строительство модульной поликлиники.Проводится лицензирование установленного ангиографического комплекса в Джанкойской ЦРБ, завершится капремонт отделения сестринского ухода в поселке Азовское и ФАПа в селе Бородино.Также будут построены подстанции скорой медицинской помощи в поселках Зуя, Черноморское, Ленино, Гвардейское, селе Плодовое Нижнегорского района, городах Саки, Евпатория и Судак.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаВрачам "скорой" разрешили оказывать помощь без согласия пациентаНациональный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год

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