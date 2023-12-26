https://crimea.ria.ru/20231226/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-v-krymu-kak-preobrazilis-shkoly-za-god-1133786439.html

Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год

Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год

Центр выявления талантливых детей, точки роста, кванториумы, роботы и учебные беспилотники – это далеко не весь перечень того, что качественно изменяет... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T19:03

2023-12-26T19:03

2023-12-26T19:03

нацпроекты в крыму

образование в крыму и севастополе

образование в россии

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светлана львова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Центр выявления талантливых детей, точки роста, кванториумы, роботы и учебные беспилотники – это далеко не весь перечень того, что качественно изменяет образовательный процесс в школах и техникумах в Крыму благодаря нацпроекту "Образование". О том, чего удалось достичь за минувший год и какие планы реализуют в будущем, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый замминистра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова.По словам Львовой, в республике реализуется несколько национальных проектов, которые направлены на улучшение качества образования детей и молодежи, а также условий, в которых оно предоставляется школьникам и студентам.Три из них в рамках нацпроекта "Образование" непосредственно курирует Минобрнауки Крыма."Это региональные проекты "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка". Это основные наши проекты, по которым мы работаем очень плотно", – уточнила Львова."Современная школа"По словам замминистра, "Современная школа" является проектом №1 в Крыму, так как позволяет создать необходимые условия качественного обучения детей независимо от местонахождения образовательной организации."То есть, должны быть равные возможности у детей в маленьком селе и большом городе. Для этого реализуется этот проект, и у нас есть задачи, целевые показатели и проводятся соответствующие мероприятия", – сказала Львова.В 2023 году в рамках проекта построили новую современную школу на 700 мест в селе Трехпрудное. Учебный процесс начался 1 сентября, и теперь местные ребята занимаются в комфортных условиях, отметила она.Кроме того, в рамках "Современной школы" в общеобразовательных организациях создаются десятки центров естественнонаучной направленности – "Точки роста". Всего их сегодня уже 159. Только в текущем году появилось 50, а в 2024-м станет еще на 72 больше, рассказала Львова.Также "Современная школа" предполагает создание школьных кванториумов. В 2023-м кванториум открыли в Симферополе, а в следующем году создадут еще два – в Керчи и Ялте."Кроме того, у нас ведь в системе образования, помимо общеобразовательных школ, есть школы-интернаты, в который обучаются детки с особенностями. Так вот, этот проект позволяет нам поставлять оборудование для таких образовательных организаций. В этом году две школы-интерната были снабжены, и также проводится обучение по работе с данным оборудованием", – добавила Львова."Цифровая образовательная среда"В рамках данного проекта производится внедрение безопасной цифровой образовательной среды, в частности образовательной платформы федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Моя школа"."Это, прежде всего, поставка нового цифрового оборудования, инфраструктуры. Это высокоскоростной интернет и приобретение ноутбуков, в этом году еще видеокамеры были. Мы приобретаем сейчас оборудование, которое производится в России и, соответственно, информационная система, платформа тоже отечественного производства. Устанавливаются программы российского производства, чтобы мы не были заложниками ситуации и, приобретя какое-то программное иностранное обеспечение, заплатив деньги, потом не получили обновления. Поэтому это приоритет", – объяснила Львова.В 2023-м году новое оборудование в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" получила 41 школа в Крыму. На следующий год им будут обеспечены еще 40.По словам Львовой, помимо федеральных средств, в последние годы на эти цели направлялись деньги из бюджета Крыма, поскольку ситуация с компьютерной техникой в крымских школах была крайне плачевной, когда ее проанализировали в 2014 году."Она (техника – ред.), конечно, была устаревшая, ее только списать можно было, и, наверное, было больше вреда, чем пользы от использования такого оборудования. И когда началась реализация проекта в 2019 году, мы, конечно, отставали по оснащенности компьютерной техникой. И нам глава республики очень помогал и помогает в этом вопросе. Потому что, помимо федеральных денег, которые выделяются на приобретение ноутбуков, у нас выделялись деньги и из республиканского бюджета. А в прошлом году и спонсорские деньги были. Поэтому сейчас большая часть школ получила такое оборудование, и теперь задача – его использовать, чтобы оно работало", – поделилась представитель Минобрнауки."Успех каждого ребенка"Этот еще один важный и интересный проект, направленный на развитие гармоничной личности ребенка путем совершенствования системы дополнительного образования, позволил в текущем году открыть 8,5 тысяч мест для ребят разных возрастов."На следующий год у нас запланировано чуть меньше – 6,5 тысяч. Но я даже сейчас не сомневаюсь, что их будет создано больше, потому что мы, когда приобретаем оборудование, обязательно складывается экономия, и мы стараемся ее не возвращать как неиспользованную, а закупить на нее еще дополнительное оборудование. Мы проводим мониторинг: где есть какие педагоги и какой интерес, и в зависимости от этого уже закупаем оборудование, и составляются соответствующие программы, чтобы дети могли во внеурочной деятельности получать знания, которые им наиболее интересны, углубить их в той или иной отрасли", – рассказала Львова.Кроме того, в рамках проекта "Успех каждого ребенка" в школах Крыма реализуется программа предпрофессионального обучения, добавила она.Также в рамках проекта в 2023 году создан региональный центр выявления талантливых детей "Импульс"."Куплено оборудование больше чем на 178 миллионов рублей, уникальное, на котором талантливые дети Крыма могут проходить обучение", – уточнила Львова.Что еще делается в сфере образования Крыма в рамках нацпроектаПо словам Львовой, сейчас власти проводят детальный анализ проделанной работы в рамках действующих проектов, и многие из них будут продлены. Но даже завершение некоторых из них не означает окончание работы по перспективным направлениям: часть задач и мероприятий просто переводят в новые.Помимо федеральных средств, на реализацию этих программ направляются деньги из бюджета республики. Также их софинансируют те предприятия, "которые заинтересованы, чтобы впоследствии выпускники учреждений СПО пошли работать к ним", уточнила Львова.Еще один пример преемственности в этой области – проект "Учитель будущего", в рамках которого создавался центр повышения квалификации педагогов, добавила она."Теперь у нас отдельно этого проекта нет, но все мероприятия, которые касались переподготовки и повышения квалификации педагогов, перенесены в региональный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование", – сказала Львова.Кроме того, в образовательных учреждениях Крыма проводятся мероприятия регионального проекта "Патриотическое воспитание" нацпроекта "Образование", который реализует Государственный комитет молодежной политики республики при содействии Минобрнауки.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин "Спорт-норма жизни": итоги реализации нацпроекта в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231222/uroki-truda-v-shkolakh-kryma-chto-izmenitsya-v-2024-godu-1133714367.html

https://crimea.ria.ru/20231225/zapret-uchitelyam-na-perepisku-v-inostrannykh-messendzherakh-situatsiya-v-krymu-1133782428.html

https://crimea.ria.ru/20231026/vkhod-v-shkoly-kryma-po-bankovskim-kartam-za-i-protiv-1132336648.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, минобраз крыма, школа, дети, новости крыма, светлана львова