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Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов
Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов
Севастополь занял первое место в Южном федеральном округе и восьмое место в России по исполнению задач национальных проектов по итогам октября. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T17:35
2023-11-16T17:35
михаил развожаев
севастополь
нацпроекты в крыму
реализация нацпроектов в крыму
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь занял первое место в Южном федеральном округе и восьмое место в России по исполнению задач национальных проектов по итогам октября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Севастополе завершили работы на 217 объектах, отремонтировав в общей сложности 91,5 км дорожного полотна.Также дорожники отремонтировали пять мостов, включая путепровод на Госпитальном спуске.По нацпроекту "Жилье и городская среда" введены в эксплуатацию два объекта благоустройства: парк 100-летия Качи и сквер у школы №41 на улице Горпищенко. Еще пять общественных пространств планируется закончить до конца года.В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" ведется строительство поликлиники на улице Молодых строителей и амбулатории на Фиоленте. Для больниц закупили 28 единиц медицинского оборудования.По нацпроекту "Образование" подрядчики оборудовали центры "Точка роста" в шести сельских школах, где дети занимаются точными и естественными науками. Также для школы №30 оборудован уличный спорткомплекс.В ходе реализации нацпроекта "Культура" открыта модельная библиотека в Балаклаве, также продолжается техническое оснащение городских театров и других учреждений культуры.Согласно указу президента России от 07 июня 2018 года правительство разработало специальные национальные проекты по 12 основным направления развития страны до 2024 года. Основной их целью является улучшение социальной и экономической ситуации в РФ, а также повышение качества жизни, комфортных условий и возможностей реализации себя для всех граждан страны.Летом 2020 года глава государства поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. Срок их исполнения был смещен с 2024 на 2030 год.По состоянию на 1 октября 2023 года, по данным Минфина, расходы российского федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 1 триллион 991 миллиард рублей. Это 68,8% от плановых бюджетных назначений.В наибольшей степени исполнены расходы на нацпроекты "Наука и университеты" (81,5%), "Культура" (81,2%), а также "Жилье и городская среда" (76,7%). Наименьшие показатели зафиксированы по нацпроектам "Туризм и индустрия гостеприимства" (47,2%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (56,2 %).Читайте также на РИА Новости Крым:"Безопасные дороги": Севастополь вышел в лидеры нацпроектаВ рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольныхРоссии нужен нацпроект о космических сервисах – Путин
https://crimea.ria.ru/20230916/novyy-asfalt-i-trotuary-v-sevastopole-dosrochno-sdali-pyat-dorog-1131457931.html
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михаил развожаев, севастополь, нацпроекты в крыму, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, крым
Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов

Севастополь занял 1-е место в ЮФО и 8-е место в России по исполнению нацпроектов в октябре

17:35 16.11.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяСтроительство детского сада в поселке Кача
Строительство детского сада в поселке Кача
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь занял первое место в Южном федеральном округе и восьмое место в России по исполнению задач национальных проектов по итогам октября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Так, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Севастополе завершили работы на 217 объектах, отремонтировав в общей сложности 91,5 км дорожного полотна.
Также дорожники отремонтировали пять мостов, включая путепровод на Госпитальном спуске.
По нацпроекту "Жилье и городская среда" введены в эксплуатацию два объекта благоустройства: парк 100-летия Качи и сквер у школы №41 на улице Горпищенко. Еще пять общественных пространств планируется закончить до конца года.
В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" ведется строительство поликлиники на улице Молодых строителей и амбулатории на Фиоленте. Для больниц закупили 28 единиц медицинского оборудования.
По нацпроекту "Образование" подрядчики оборудовали центры "Точка роста" в шести сельских школах, где дети занимаются точными и естественными науками. Также для школы №30 оборудован уличный спорткомплекс.
В ходе реализации нацпроекта "Культура" открыта модельная библиотека в Балаклаве, также продолжается техническое оснащение городских театров и других учреждений культуры.
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Согласно указу президента России от 07 июня 2018 года правительство разработало специальные национальные проекты по 12 основным направления развития страны до 2024 года. Основной их целью является улучшение социальной и экономической ситуации в РФ, а также повышение качества жизни, комфортных условий и возможностей реализации себя для всех граждан страны.
Летом 2020 года глава государства поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. Срок их исполнения был смещен с 2024 на 2030 год.
По состоянию на 1 октября 2023 года, по данным Минфина, расходы российского федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 1 триллион 991 миллиард рублей. Это 68,8% от плановых бюджетных назначений.
В наибольшей степени исполнены расходы на нацпроекты "Наука и университеты" (81,5%), "Культура" (81,2%), а также "Жилье и городская среда" (76,7%). Наименьшие показатели зафиксированы по нацпроектам "Туризм и индустрия гостеприимства" (47,2%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (56,2 %).
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Михаил РазвожаевСевастопольНацпроекты в КрымуРеализация Нацпроектов в КрымуНовости КрымаКрым
 
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