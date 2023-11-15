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В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных

В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных - РИА Новости Крым, 15.11.2023

В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных

В рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T18:10

2023-11-15T18:10

2023-11-15T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.Центры амбулаторной онкологической помощи функционируют в Симферополе, Евпатории, Джанкое, Ялте, Феодосии и Керчи. Они оборудованы всем необходимым в полном соответствии с федеральными стандартами, заверил министр.При этом министр отметил, что очень важно вовремя проводить профилактические осмотры, поскольку они позволяют выявить патологию на ранней стадии. Только за прошлый год в республике было выявлено около шести тысяч новых случаев онкозаболеваний.Как рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель, лечение пациентам таких амбулаторных центров назначается консилиумом в Республиканском онкодиспансере в Симферополе, а задача центра амбулаторной помощи – вводить необходимые препараты пациентам. Для этого в центрах предусмотрен дневной диспансер. При этом пациентам не нужно ехать для получения процедуры в Симферополь, как это было раньше.В крымской столице при этом планируют в этом году построить модульный корпус республиканского онкологического диспансера – для этого из федерального бюджета будет выделено 120 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыОнкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды ракаВ Севастополе появился новый стационар для онкобольных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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