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В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных
В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных - РИА Новости Крым, 15.11.2023
В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных
В рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T18:10
2023-11-15T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.Центры амбулаторной онкологической помощи функционируют в Симферополе, Евпатории, Джанкое, Ялте, Феодосии и Керчи. Они оборудованы всем необходимым в полном соответствии с федеральными стандартами, заверил министр.При этом министр отметил, что очень важно вовремя проводить профилактические осмотры, поскольку они позволяют выявить патологию на ранней стадии. Только за прошлый год в республике было выявлено около шести тысяч новых случаев онкозаболеваний.Как рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель, лечение пациентам таких амбулаторных центров назначается консилиумом в Республиканском онкодиспансере в Симферополе, а задача центра амбулаторной помощи – вводить необходимые препараты пациентам. Для этого в центрах предусмотрен дневной диспансер. При этом пациентам не нужно ехать для получения процедуры в Симферополь, как это было раньше.В крымской столице при этом планируют в этом году построить модульный корпус республиканского онкологического диспансера – для этого из федерального бюджета будет выделено 120 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыОнкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды ракаВ Севастополе появился новый стационар для онкобольных
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РИА Новости Крым
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константин скорупский, минздрав крыма, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, онкология
В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных

В Крыму в рамках Нацпроекта по борьбе с онкозаболеваниями открыли 6 медицинских центров

18:10 15.11.2023 (обновлено: 18:12 15.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОнкологический диспансер
Онкологический диспансер - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В рамках Национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Крыму открыто уже шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

"В рамках Нацпроекта мы открыли эти центры, оснастили всем необходимым оборудованием, обеспечили кадровый потенциал, и на сегодня они успешно функционируют. В этих центрах на сегодня уже пролечено более 20 000 пациентов", – проинформировал министр.

Центры амбулаторной онкологической помощи функционируют в Симферополе, Евпатории, Джанкое, Ялте, Феодосии и Керчи. Они оборудованы всем необходимым в полном соответствии с федеральными стандартами, заверил министр.

"Это те центры, которые позволят людям, не приезжая в столицу, получать курс лечения, который прописан в федеральных центрах консилиумами врачей. Оборудование таких центров предусмотрено федеральными стандартами", – рассказал Скорупский.

При этом министр отметил, что очень важно вовремя проводить профилактические осмотры, поскольку они позволяют выявить патологию на ранней стадии. Только за прошлый год в республике было выявлено около шести тысяч новых случаев онкозаболеваний.
"На диспансерном учете по заболеваниям онкологического профиля сегодня в Крыму стоит около 63 000 человек, из них более четырехсот – дети", – сообщил журналистам министр.
Как рассказала РИА Новости Крым председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель, лечение пациентам таких амбулаторных центров назначается консилиумом в Республиканском онкодиспансере в Симферополе, а задача центра амбулаторной помощи – вводить необходимые препараты пациентам. Для этого в центрах предусмотрен дневной диспансер. При этом пациентам не нужно ехать для получения процедуры в Симферополь, как это было раньше.
В крымской столице при этом планируют в этом году построить модульный корпус республиканского онкологического диспансера – для этого из федерального бюджета будет выделено 120 млн рублей.
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