Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-startoval-forum-industrii-gostepriimstva-1145719697.html
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства
В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T11:47
2025-04-16T12:44
крым
ялта
минтуризма крыма
сергей ганзий
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
новости крыма
форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145719416_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_025a8a92b275adc530b0ebdf00f0a8a8.jpg
ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на открытии мероприятия отметил, что в канун нового курортного сезона перед властями и представителями туристического бизнеса стоит задача привлечь и удержать туристов в регионе.Ганзий подчеркнул, что высокая оценка удовлетворенности туристов, которые прибывают на отдых и оздоровление в Крым, является главным приоритетом.На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250416/otdykh-v-krymu-na-20-deshevle-sosednikh-kurortov-1145713365.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145719416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_556dcd61e05e85d62b1b67065cea260d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, минтуризма крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства

В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства

11:47 16.04.2025 (обновлено: 12:44 16.04.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Ялте открылся форум индустрии гостеприимства
В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на открытии мероприятия отметил, что в канун нового курортного сезона перед властями и представителями туристического бизнеса стоит задача привлечь и удержать туристов в регионе.
"От того, как мы встретим наших гостей, будет зависеть то, как мы сможем принимать большие потоки уже в летний период. Туристский поток в Крым стабильно восстанавливается, это, в том числе, накладывает на нас большие обязательства. Поэтому для нас важнейшей задачей является качественный и безопасный отдых", - отметил он.
Ганзий подчеркнул, что высокая оценка удовлетворенности туристов, которые прибывают на отдых и оздоровление в Крым, является главным приоритетом.
На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
08:06Радио "Спутник в Крыму"
Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов
 
КрымЯлтаМинтуризма КрымаСергей ГанзийТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоНовости КрымаФорум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России
13:55Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад
13:40В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море
13:29Калиново в Донбассе перешло под контроль России
13:29Над Крымом отработала ПВО
13:27В Ялте отметили 81 годовщину освобождения города
13:16Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре региона
13:06В Кремле оценили продление военного положения на Украине
12:56Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина
12:422026-й предложили сделать годом крымского гостеприимства
12:33Когда закончат ремонт дороги на Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая
12:29В Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 году
12:24В Ялте закрывают автовокзал
12:06Погода в Крыму на Пасху - прогноз
11:47В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства
11:46В Крыму цены на куриные яйца изменились перед Пасхой
11:31Аксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасности
11:26В Бахчисарайском районе увековечили память освободителей города
11:18Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на Украине
11:088-летнюю девочку сбили на "зебре" в Севастополе
Лента новостейМолния