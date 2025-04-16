https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-startoval-forum-industrii-gostepriimstva-1145719697.html
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 16.04.2025
В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства
В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T11:47
2025-04-16T11:47
2025-04-16T12:44
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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на открытии мероприятия отметил, что в канун нового курортного сезона перед властями и представителями туристического бизнеса стоит задача привлечь и удержать туристов в регионе.Ганзий подчеркнул, что высокая оценка удовлетворенности туристов, которые прибывают на отдых и оздоровление в Крым, является главным приоритетом.На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства
В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства
11:47 16.04.2025 (обновлено: 12:44 16.04.2025)
ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на открытии мероприятия отметил, что в канун нового курортного сезона перед властями и представителями туристического бизнеса стоит задача привлечь и удержать туристов в регионе.
"От того, как мы встретим наших гостей, будет зависеть то, как мы сможем принимать большие потоки уже в летний период. Туристский поток в Крым стабильно восстанавливается, это, в том числе, накладывает на нас большие обязательства. Поэтому для нас важнейшей задачей является качественный и безопасный отдых", - отметил он.
Ганзий подчеркнул, что высокая оценка удовлетворенности туристов, которые прибывают на отдых и оздоровление в Крым, является главным приоритетом.
На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.
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