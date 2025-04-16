https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-startoval-forum-industrii-gostepriimstva-1145719697.html

В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства

В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства - РИА Новости Крым, 16.04.2025

В Крыму стартовал форум индустрии гостеприимства

В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T11:47

2025-04-16T11:47

2025-04-16T12:44

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форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"

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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым. В Ялте открылся форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на открытии мероприятия отметил, что в канун нового курортного сезона перед властями и представителями туристического бизнеса стоит задача привлечь и удержать туристов в регионе.Ганзий подчеркнул, что высокая оценка удовлетворенности туристов, которые прибывают на отдых и оздоровление в Крым, является главным приоритетом.На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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