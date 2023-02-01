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В Севастополе появился новый стационар для онкобольных

В Севастополе появился новый стационар для онкобольных - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Севастополе появился новый стационар для онкобольных

В Севастополе в Центре амбулаторной онкологической помощи начал работу новый бесплатный стационар для больных раком. Об особенностях оказания здесь медицинской... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T18:10

2023-02-01T18:10

2023-02-01T18:10

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в Центре амбулаторной онкологической помощи начал работу новый бесплатный стационар для больных раком. Об особенностях оказания здесь медицинской помощи РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача горбольницы №1 по хирургической помощи Владимир Кузнецов.Центр амбулаторной онкологической помощи – поликлиническое подразделение горбольницы №1. На новом месте, в пристройке кардиологического корпуса, он работает всего три дня. До этого располагался в отдаленном районе и стационара не имел, рассказывает Кузнецов."Мы не могли разместить койки дневного стационара, здесь же площади позволили их открыть и пациентам назначать специфическое лечение", – отметил врач.Теперь по направлению терапевта или узкого специалиста здесь не только ведут первичный прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования и делают диагностику, но и проводят химиотерапевтическое лечение."Пришел пациент с подозрением, у него повышены онкомаркеры – его смотрели, например, уролог, хирург или терапевт и направили к нам. Онкологи посмотрели: да, надо делать биопсию – отправляем в дневной стационар, выполняем гистологическое исследование. С подтвержденным диагнозом пациент идет в окодиспансер. Там консилиум принимает решение. И если назначается химиотерапия – направляют к нам, и здесь человек получает курс", – объяснил Кузнецов.В рамках дневного стационара делают биопсию – берут пункции под УЗИ-контролем.То, что обновленный центр находится теперь на территории городской больницы, существенно облегчает процесс прохождения обследований, говорит Кузнецов: в шаговой доступности компьютерная и магниторезонансная томография, фиброгастроскопия, бронхоскопия и прочее. Непосредственно в центре только кабинет УЗИ.Пока дневной стационар – это одна палата с шестью койками. Немного, признает врач, но и это "разгружает онкодиспансер и приближает помощь к поликлиническому звену".По словам Кузнецова, сегодня в центре работают три доктора, в ближайшее время ждут еще одного специалиста-онколога. Что касается лекарств для нового подразделения, то пока "аптека обеспечивает". Часть препаратов передали из других отделений больницы, еще часть – онкодиспансер.По данным департамента здравоохранения Севастополя, на учете состоят свыше 13 тысяч горожан с диагностированными онкозаболеваниями. Только в 2022 году было зарегистрировано около 2 800 новых подтвержденных случаев, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее курирующий здравоохранение замгубернатора Севастополя Александр Кулагин отмечал, что самый больной вопрос для подобных новых структур – кадровый, причем особенно остро проблема стоит с укомплектованностью средним и младшим медицинским персоналом. Читайте также на РИА Новости Крым:В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение Как крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации Около миллиона врачей и медсестер получат допвыплаты с 1 января 2023 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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