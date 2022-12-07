Около миллиона врачей и медсестер получат допвыплаты с 1 января 2023 года
Голикова: около 379 тысяч врачей и 725 тысяч среднего медперсонала получат допвыплаты
20:40 07.12.2022 (обновлено: 20:51 07.12.2022)
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Врачи и медсестры первичного звена получат дополнительные выплаты. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мера коснется медицинского персонала первичного звена, работников центральных и районных больниц и сотрудников "Скорой помощи".
"Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и чуть более 65 тысяч младшего медицинского персонала", – уточнила Голикова.
Выплаты начнут поступать с 1 января. При установлении доплат будет учитываться региональный коэффициент. В бюджете ФОМС на эти цели в следующем году предусмотрено 152,4 миллиарда рублей. Решение должно помочь снизить дефицит медперсонала в регионы страны, отметила вице-премьер.
Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов заявлял, что в городе массово увольняются врачи. По его славам, около 80% работающих медиков уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем.
В свою очередь министр здравоохранения РК Александр Остапенко сообщил, что медучреждения региона обеспечены врачами на 75%, средним медперсоналом – менее чем на 80%. Более всего в регионе не хватает терапевтов, хирургов, эндокринологов, пульмонологов и онкологов – "некомплект" по этим специальностям составляет от 50 до 67%.
Не менее остро стоит кадровый вопрос в "Скорой помощи". По оценкам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП Сергея Олефиренко, региону требуется около 200 экипажей, а в действительности работает около 150.