https://crimea.ria.ru/20221207/okolo-milliona-vrachey-i-medsester-poluchat-dopvyplaty-s-1-yanvarya-2023-goda-1125743868.html

Около миллиона врачей и медсестер получат допвыплаты с 1 января 2023 года

Около миллиона врачей и медсестер получат допвыплаты с 1 января 2023 года - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Около миллиона врачей и медсестер получат допвыплаты с 1 января 2023 года

Врачи и медсестры первичного звена получат дополнительные выплаты. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мера коснется медицинского... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T20:40

2022-12-07T20:40

2022-12-07T20:51

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Врачи и медсестры первичного звена получат дополнительные выплаты. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мера коснется медицинского персонала первичного звена, работников центральных и районных больниц и сотрудников "Скорой помощи". Выплаты начнут поступать с 1 января. При установлении доплат будет учитываться региональный коэффициент. В бюджете ФОМС на эти цели в следующем году предусмотрено 152,4 миллиарда рублей. Решение должно помочь снизить дефицит медперсонала в регионы страны, отметила вице-премьер.Ранее глава депздрава Севастополя Виталий Денисов заявлял, что в городе массово увольняются врачи. По его славам, около 80% работающих медиков уволились по собственному желанию, приехавшие из других регионов – из-за проблем с жильем.В свою очередь министр здравоохранения РК Александр Остапенко сообщил, что медучреждения региона обеспечены врачами на 75%, средним медперсоналом – менее чем на 80%. Более всего в регионе не хватает терапевтов, хирургов, эндокринологов, пульмонологов и онкологов – "некомплект" по этим специальностям составляет от 50 до 67%.Не менее остро стоит кадровый вопрос в "Скорой помощи". По оценкам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП Сергея Олефиренко, региону требуется около 200 экипажей, а в действительности работает около 150.

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здравоохранение в россии, общество, россия, соцзащита