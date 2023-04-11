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В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей
В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей
В этом году в Симферополе планируют построить модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера, стоимость работ – 120... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T11:40
2023-04-11T11:40
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новые регионы россии
симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
онкология
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе планируют построить модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера, стоимость работ – 120 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, на данный момент в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных, шесть тысяч крымчан проходят лечение.Аксенов также заверил, что в республике имеется достаточный объем лекарственных препаратов для этой категории пациентов.Ранее глава минздрава Крыма Константин Скорупский сообщил, что накрузка на Крымский республиканский онкодиспансер существенно возросла, поскольку туда на лечение приезжают больные из Херсонской и Запорожской областей. Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМСЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – АксеновСтимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение экспертаВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, россия, новые регионы россии, симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, онкология, сергей аксенов, минздрав крыма
В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей

Аксенов: в Симферополе построят модульный корпус онкодиспансера стоимостью 120 млн рублей

11:40 11.04.2023
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе планируют построить модульный корпус Крымского республиканского онкологического клинического диспансера, стоимость работ – 120 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о строительстве в текущем году на территории Крымского республиканского онкологического клинического диспансера в Симферополе модульного корпуса. Для этого из федерального бюджета будет выделено 120 млн рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, на данный момент в Крыму под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тысяч онкобольных, шесть тысяч крымчан проходят лечение.
Аксенов также заверил, что в республике имеется достаточный объем лекарственных препаратов для этой категории пациентов.
Ранее глава минздрава Крыма Константин Скорупский сообщил, что накрузка на Крымский республиканский онкодиспансер существенно возросла, поскольку туда на лечение приезжают больные из Херсонской и Запорожской областей. Пациентам из новых российских территорий оказывается помощь в медучреждениях республики на бесплатной основе, даже при отсутствии у пациента полиса ОМС
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КрымРоссияНовые регионы РоссииСимферопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОнкологияСергей АксеновМинздрав Крыма
 
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