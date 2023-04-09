https://crimea.ria.ru/20230409/v-simferopole-khotyat-postroit-sovremennyy-onkodispanser--aksenov-1128074192.html

В Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – Аксенов

В Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.04.2023

В Симферополе хотят построить современный онкодиспансер – Аксенов

В Крыму может появиться современный онкологический диспансер, вопрос строительства современного медучреждения был поднят на рабочей встрече с министром... РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T13:33

2023-04-09T13:33

2023-04-09T13:35

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав рф

михаил мурашко

сергей аксенов

онкология

симферополь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму может появиться современный онкологический диспансер, вопрос строительства современного медучреждения был поднят на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки >>Кроме того, в рамках рабочей встречи обсудили реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Крыму и оказание медпомощи жителям новый российских регионов.В марте прошлого года тогда еще врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский назвал организацию посещения пациентами поликлиник онкологического диспансера республики "одной из проблем". По его словам, поликлиника, куда едут со всего Крыма, "по сути работает с нагрузкой более чем в два раза".По данным премьер-министра Михаила Мишустина, в прошлом году в России построили более 270 больниц и поликлиник и свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Кроме того, расширена доступность высокотехнологичной помощи. В частности, добавлено восемь новых ее видов, оказываемых в федеральных медицинских организациях.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют – МурашкоБольные туберкулезом с новых территорий едут в КрымВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

https://crimea.ria.ru/20230204/kak-volontery-pomogayut-onkobolnym-v-krymu-1126752699.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав рф, михаил мурашко, сергей аксенов, онкология, симферополь, крым, новости крыма