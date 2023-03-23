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Сколько больниц построили в России за год

Сколько больниц построили в России за год - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Сколько больниц построили в России за год

В прошлом году в России построено более 270 больниц и поликлиник и свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщил председатель правительства РФ РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:02

2023-03-23T13:02

2023-03-23T13:02

михаил мишустин

государственная дума рф

правительство россии

здравоохранение в россии

строительство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году в России построено более 270 больниц и поликлиник и свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, по словам Мишустина, расширена доступность высокотехнологичной помощи. В частности, добавлено восемь новых ее видов, оказываемых в федеральных медицинских организациях. Ее бесплатно получили в прошлом году почти 1,5 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. В их числе дорогостоящие операции на сердце и сосудах, трансплантация органов и тканей.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах новых регионов обновят медицинское оборудованиеОнлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с мартаВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, здравоохранение в россии, строительство, новости