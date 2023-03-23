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Сколько больниц построили в России за год - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Сколько больниц построили в России за год
Сколько больниц построили в России за год - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Сколько больниц построили в России за год
В прошлом году в России построено более 270 больниц и поликлиник и свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщил председатель правительства РФ РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:02
2023-03-23T13:02
михаил мишустин
государственная дума рф
правительство россии
здравоохранение в россии
строительство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году в России построено более 270 больниц и поликлиник и свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, по словам Мишустина, расширена доступность высокотехнологичной помощи. В частности, добавлено восемь новых ее видов, оказываемых в федеральных медицинских организациях. Ее бесплатно получили в прошлом году почти 1,5 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. В их числе дорогостоящие операции на сердце и сосудах, трансплантация органов и тканей.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах новых регионов обновят медицинское оборудованиеОнлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с мартаВ Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницы
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, здравоохранение в россии, строительство, новости
Сколько больниц построили в России за год

Мишустин: в 2022 году в России построено более 270 больниц и поликлиник

13:02 23.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство симферопольского канализационного коллектора
Строительство симферопольского канализационного коллектора - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В прошлом году в России построено более 270 больниц и поликлиник и свыше 700 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершили капитальный ремонт 1300 объектов. Поставили 37 тысяч единиц оборудования и еще – две тысячи машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов", - заявил премьер-министр в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
Кроме того, по словам Мишустина, расширена доступность высокотехнологичной помощи. В частности, добавлено восемь новых ее видов, оказываемых в федеральных медицинских организациях. Ее бесплатно получили в прошлом году почти 1,5 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. В их числе дорогостоящие операции на сердце и сосудах, трансплантация органов и тканей.
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Михаил МишустинГосударственная Дума РФПравительство РоссииЗдравоохранение в РоссииСтроительствоНовости
 
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