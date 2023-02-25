https://crimea.ria.ru/20230225/onlayn-prodazhi-antibiotikov-po-retseptam-v-rossii-nachnutsya-s-marta--1127190542.html
Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
С 1 марта в трех субъектах России начнется эксперимент по онлайн-продажам рецептурных препаратов, в числе которых антибиотики – полный перечень утвержден... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T12:25
2023-02-25T12:25
2023-02-25T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в трех субъектах России начнется эксперимент по онлайн-продажам рецептурных препаратов, в числе которых антибиотики – полный перечень утвержден Минздравом, сообщили в пресс-службе правительства.Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.Купить онлайн можно будет антибиотики, а также большой спектр рецептурных медикаментов для лечения ️сахарного диабета, бронхиальной астмы, гипертензии (стойкое повышение кровяного давления – ред.) и прочих заболеваний.Участие в добровольном эксперименте примут аптеки, у которых есть свой интернет-сайт или договор с торговой площадкой, а также помещения для хранения заказов и возможность вовремя и безопасно доставлять лекарства, используя специальные боксы.Эксперимент стал возможен благодаря поправкам в ФЗ "Об обращении лекарственных средств", которые были подготовлены и внесены в Госдуму правительством в 2022 году.Ранее в феврале сообщалось, что правительство упростило процедуру получения и продления разрешений на дистанционную продажу безрецептурных медицинских препаратов. Согласно документу, аптеки смогут подавать заявления на получение разрешений в Росздравнадзор через портал Госуслуги и там же получать уведомления о их готовности.Читайте также на РИА Новости Крым:Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающимиАксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в КрымуВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
https://crimea.ria.ru/20230223/aptekam-uprostili-distantsionnuyu-prodazhu-lekarstv-1127153506.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, правительство россии, минздрав рф, общество, лекарства, новости, здравоохранение в россии
Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
Онлайн-продажи антибиотиков и других рецептурных препаратов в России стартуют 1 марта
12:25 25.02.2023 (обновлено: 12:32 25.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в трех субъектах России начнется эксперимент по онлайн-продажам рецептурных препаратов, в числе которых антибиотики – полный перечень утвержден Минздравом, сообщили в пресс-службе правительства.
Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.
Купить онлайн можно будет антибиотики, а также большой спектр рецептурных медикаментов для лечения ️сахарного диабета, бронхиальной астмы, гипертензии (стойкое повышение кровяного давления – ред.) и прочих заболеваний.
"В списке отсутствуют лекарства, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%", - уточняется в сообщении.
Участие в добровольном эксперименте примут аптеки, у которых есть свой интернет-сайт или договор с торговой площадкой, а также помещения для хранения заказов и возможность вовремя и безопасно доставлять лекарства, используя специальные боксы.
Эксперимент стал возможен благодаря поправкам в ФЗ "Об обращении лекарственных средств", которые были подготовлены и внесены в Госдуму правительством в 2022 году.
Ранее в феврале сообщалось, что правительство упростило процедуру
получения и продления разрешений на дистанционную продажу безрецептурных медицинских препаратов. Согласно документу, аптеки смогут подавать заявления на получение разрешений в Росздравнадзор через портал Госуслуги и там же получать уведомления о их готовности.
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